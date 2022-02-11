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Trabzonspor 2– 1 Konyaspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un ev sahipliğini yaptı maçta ev sahibi Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor 2– 1 Konyaspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 25. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Trabzonspor ile Konyaspor karşılaştı. Kıyasıya mücadele Trabzonspor'un ev sahipliğinde gerçekleşti. Deplasmana gelen Konyaspor 2- 1 yenilerek, mücadeleden mağlup ayrıldı. Trabzonspor şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Trabzonspor 2– 1 Konyaspor | MAÇ SONUCU

TRABZONSPOR 2- 1 KONYASPOR

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor, ligde en son oynadığı Kasımpaşa maçı 11'ine göre 1 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Peres'in yokluğunda, Dorukhan'ı bu mevkiye çekerek orta alanda Bakasetas'a 11'de görev verdi.

Karadeniz ekibinde Peres'in yanı sıra sakatlığı devam eden Koita, maç kadrosunda yer almadı. Trondsen, Hüseyin Türkmen gibi oyuncular ise 21 kişilik maç kadrosunda bulunmadı.

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Maçı, hakem Mete Kalkavan yönetti.

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca, gol sevinci yaşadı.

13’ Trabzonspor 1-0 İttifak Holding Konyaspor'un önüne geçti.

67’ TTrabzonspor 2-0 İttifak Holding Konyaspor'un önüne geçti.

83’ Trabzonspor 2-1 İttifak Holding Konyaspor

90' Karşılaşmanın sonuna en az 6 dakika ilave edildi.

Trabzonspor 2– 1 Konyaspor | MAÇ SONUCUTrabzonspor 2– 1 Konyaspor | MAÇ SONUCUTrabzonspor 2– 1 Konyaspor | MAÇ SONUCU

Bölge Gündem Editör Ekibi
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