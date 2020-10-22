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Trabzonspor, 23 maçtır Fenerbahçe deplasmanında galibiyet alamıyor

Süper Lig'de bu sezona iyi bir giriş yapamayan Trabzonspor, ligin altıncı haftasında 23 maçtır galibiyet alamadığı Fenerbahçe deplasmanına çıkıyor.

Trabzonspor, 23 maçtır Fenerbahçe deplasmanında galibiyet alamıyor

Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, rakibi karşısında deplasmanda oynadığı lig maçlarındaki galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Süper Lig'de ilk 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 5 puan toplayan Karadeniz ekibini, hafta sonunda zorlu bir karşılaşma bekliyor.

Sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da en son 23 Ağustos 1997'de 3-1'lik skorla mağlup eden bordo-mavililer, ardından rakibiyle dış sahada oynadığı 23 lig maçından da 3 puan çıkaramadı. Bu maçlardan 12'sini kaybeden Trabzonspor, 11'inden ise beraberlikle ayrıldı.

KUPADA KAZANAN TRABZONSPOR

Rakibine karşı ligde uzun zamandır dış sahada kazanamayan bordo-mavililer, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmişti.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'yi İstanbul'da oynanan rövanş maçında Sörloth (2) ve Novak'ın golleriyle 3-1 mağlup ederek finale yükselen taraf olmuştu.

Trabzonspor, 23 yıldır Fenerbahçe deplasmanında galibiyet alamıyor

SON 23 MAÇ

Trabzonspor'un Fenerbahçe deplasmanında galibiyete hasret kaldığı son 23 lig maçının sezon ve skorları şöyle:

1998-99: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 0

1999-00: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 1

2000-01: Fenerbahçe - Trabzonspor: 5 - 2

2001-02: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 0

2002-03: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 2

2003-04: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 1

2004-05: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 1

2005-06: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2

2006-07: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2 (İzmir'de oynandı)

2007-08: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 2

2008-09: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2009-10: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1

2010-11: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0

2011-12: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 0 (Lig Grubu)

Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0 (Süper Final)

2012-13: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2013-14: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2014-15: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2015-16: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0

2016-17: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1

2017-18: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2

2018-19: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1

2019-20: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1

Onur Çelik
Spor Editörü


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