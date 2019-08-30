Trabzonspor 3. kez gruplara kaldı

Trabzonspor, 3. Ön Eleme Turu'ndan katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Bordo-mavili takım, tarihinde üçüncü defa gruplarda mücadele edecek.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK'yı eleyerek tarihinde üçüncü kez gruplara katılmaya hak kazandı. Üç sezon aradan sonra tekrar Avrupa kupalarında mücadele eden bordo-mavililer, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında art arda gruplara kalma başarısı göstermişti. Karadeniz ekibi, 2013-2014 sezonunda grubundan lider olarak çıkmış, son 16 turunda Juventus'a elenmişti. 2014-2015 sezonunda ise grubunu ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, yine aynı turda bir başka İtalyan takımı Napoli'ye iki maçta da yenilerek Avrupa macerasına nokta koymuştu.

Trabzonspor, Çek ve Yunan ekibini turnuva dışına itti

Trabzonspor, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile deplasmanda 2-2 berabere kalmış, sahasında ise rakibini 2-1 ile geçerek saf dışı bırakmayı başarmıştı. Play-off turunda AEK ile eşleyen bordo-mavili takım, Yunanistan'dan 3-1'lik galibiyetle döndü. Trabzonspor, evinde oynadığı maçı 2-0 kaybetmesine rağmen gruplara kalmayı başardı.

"Biz geldik"

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmasının ardından sosyal medya hesaplarından, "Yürü sen umutlara, biz varız hep yanında! Geldik . #UEL @EuropaLeague" paylaşımını yaptı.

Kaynak: İHA