Trabzonspor 4-1 Beşiktaş maçı özet izle | Trabzonspor 4-1 Beşiktaş maç özeti

İki takım Trabzonspor 4-1 Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 6. Maç Günü ise ekranlardaydı.

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Trabzonspor 4-1 Beşiktaş maçı özet izle

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 4-1 yendi.

Trabzonspor 4-1 Beşiktaş maç özeti

Maçın son düdüğü çaldı. Trabzonspor, Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

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Bu arada sakatlık geçiren Burak Yılmaz tedavi görmek için kenara gidiyor.

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Trabzonspor rakip ceza sahası yayı içinden serbest vuruş kullanacak.

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Oğuzhan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.

91

Karşılaşmanın sonuna beş dakika ilave edildi.

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Savunmanın arkasına atılan topta hareketlenen N'Koudou ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla vurdu fakat açıyı daraltan Uğurcan Çakır golü önledi.

89

Trabzonspor'da günün etkili isimlerinden Sörloth oyundabn çıktı ve yerine İngiliz yıldız Sturridge girdi.

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Kazandığı topu hızlı oyuna sokan Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır asist yaparak golde büyük pay sahibi oldu.

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Trabzonspor 4 1 Besiktas

Gol Anthony Nuatuzor Nwakaeme

Anthony NwakaemeTrabzonspor

87

Beşiktaş rakip sahanın ortalarından serbest vuruş kazandı.

86

Hızlı hücuma çıkan Diaby'yi faulle durduran Novak sarı kart gördü.

85

Son dakikalara girerken maçta tempo iyice arttı.

85

KALECİ UZANDI! Sağ taraftan ceza sahasına giren Diaby uzak köşeye şutunu attı fakat kaleci Uğurcan çok güzel uzandı ve gole izin vermedi.

84

DIŞARI ATTI! Trabzonspor yine etkili geldi. Nwakaeme sağ kanattan atağa destek veren Avdijaj'ı gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Avdijaj uygun durumda topu üstten dışarı attı.

82

KÖTÜ KONTROL! Trabzonspor Sörloth ve Nwakaeme ikilisiyle hızlı geldi. Son olarak Nwakaeme ceza sahasına giren Sörloth'a pasını aktardı fakat Norveçli yıldız topu iyi kontrol edemeyince tehlike büyümedi.

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Caner'in kullandığı serbest vuruşta Trabzonspor savunmasından çok kritik bir müdahale geldi.

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Trabzonspor31Besiktas

Gol Güven Yalçın

Guven YalcinBesiktas

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Trabzonspor'da Donis Avdijaj kalan dakikalarda Abdulkadir Parmak'ın yerine görev yapacak.

76

Sarı Kart Uğurcan Çakır

75

Yaşanan gerginlikten sonra Hosseini sarı kart gördü.

75

Sarı Kart Gökhan Gönül

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Orta sahada tansiyon yükseldi. Oyuncular kısa bir gerginlik yaşıyor.

74

DIŞARI GİTTİ! Köşe vuruşunda Uğurcan'ın yumrukladığı topa Diaby gelişine sert vurdu ancak top az farkla dışarı gitti.

73

SON ANDA SAVUNMA! Caner'in sol kanattan yaptığı ortada Filip Novak araya girdi ve Burak Yılmaz'a gol izni vermedi.

72

Trabzonspor'da Doğan Erdoğan oyuna girerken Kamil Ahmet Çörekçi oyundan çıktı.

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Sol kanattan ceza alanına sokulan Caner ortasını yaptı ama top kaleci Uğurcan'da kaldı.

67

Güven'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Diaby şutunu attı fakat top yandan dışarı gitti

67

Oyuncu Değişikliği Domagoj Vida Güven Yalçın

64

Farkı üçe çıkaran golde asisti yapan isim Nwakaeme oldu.

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Trabzonspor 3 0 Besiktas

GOL! Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme savunmanın arkasına sarkan Sörloth'u gördü. Norveçli forvet düzgün bir tek vuruşla topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırsa da VAR incelemesi sonucu hakem santrayı işaret etti.

Alexander SørlothTrabzonspor

62

Trabzonspor sağ kanattan Sörloth ile hızlı geldi. Norveçli forvet taşıdığı topu Nwakaeme'ye aktardı fakat onun vuruşu savunmadan döndü.

60

Oğuzhan'ın kullandığı serbest vuruşta Dorukhan kafayı vurdu ancak top kalecinin kucağında kaldı.

59

Diaby yerde kaldı ve Beşiktaş rakip sahanın ortalarından serbest vuruş kazandı.

57

N'Koudou'nun ortasında Burak'ı geçen top kaleci Uğurcan'da kaldı.

54

SON MÜDAHALE BAŞARILI! Kamil Ahmet yine etkili geldi. Rakibinden söktüğü topu sol taraftaki Nwakaeme'ye aktardı. Nijeryalı yıldızın Novak'ın koşu yoluna attığı etkili pasta araya giren Diaby topu kornere attı.

51

DIŞARI GİTTİ! Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi'nin hazırladığı pozisyonda son çizgideki Sosa topu dışarı çevirdi ancak Abdulkadir Parmak'ın şutunda top yandan dışarı gitti.

50

İkinci yarının başlarında pozisyon olmasa da top kayıpları sebebiyle oyun biraz hızlandı.

48

Trabzonspor sağ kanattan Nwakaeme ile geldi ama Gökhan Gönül yatarak kritik bir müdahale yaptı ve tehlikeyi önledi.

45

Hakemin işareti ile ikinci yarı başladı.

45

Beşiktaş'ta ikinci yarı başlarken Tyler Boyd yerine Abdoulay Diaby oyuna giriyor.

Hakem ilk yarının son düdüğünü çalıyor. Zorlu maçta ev sahibi ekip soyunma odasına 2-0 üstünlükle gidiyor.

49

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen orta alanda Vida'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

48

Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Gönük istediği vuruşu yapamadı ve topu farklı şekilde dışarı attı.

46

DOKUNAMADI! N'Koudou'nun sol kanattan yaptığı ortada Burak Yılmaz kale sahasında topa dokunamadı.

45

İlk yarının sonuna dört dakika eklendi.

44

John Obi Mikel, Oğuzhan'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

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Skoru 2-0'a getiren golde asisti yapan isim Abdulkadir Parmak oluyor.

42

Trabzonspor 2 0 Besiktas

GOL! Sosa ceza sahasının dışından çok sert bir şut attı ve Necip Uysal'a da çarpan top ağlarla buluştu.

José SosaTrabzonspor

42

Asist Abdulkadir Parmak

40

MÜTHİŞ FIRSAT! Beşiktaş savunmasındaki büyük boşlukta Kamil Ahmet ceza sahasına girdi. Onun şutunda top kaleciden döndü ve Nwakaeme'nin önüne düştü. Nwakaeme'ni sert şutunda ise top direkten döndü.

38

N'Koudou'nun sol kanattan yaptığı ortada önce Hosseini sonra Hüseyin müdahale etti ve top kornere gitti.

36

Necip Uysal, Sörloth'a arkadan yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

34

Tyler Boyd sağ kanatta Novak'ı geçip son çizgiye inmek istedi fakat başarılı olamadı.

33

Trabzonspor golden sonra bir kez daha serbest vuruş kazandı. Dorukhan Toköz, Kamil Ahmet'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

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Trabzonspor 1 0 Besiktas

Kendi Kalesine Dorukhan Toköz

Dorukhan TokozTrabzonspor

29

Nwakaeme yerde kaldı ve Trabzonspor sol çaprazdan serbest vuruş kazandı.

28

Sol kanatta dar açıda topla buluşan Nwakaeme sağına alıp şutunu attı ancak top savunmadan döndü.

26

Dar alanda etkili paslaşmaların ardından top sağ kanattaki Boyd'un önünde kaldı. Onun ortasında savunma topu uzaklaştırmayı başardı.

24

Burak Yılmaz'ın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

24

Abdulkadir Parmak, N'Koudou'ya yaptığı müdahale sonrası maçtaki ilk sarı kartı gördü. Beşiktaş tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.

21

Karşılaşmanın ilk 20 dakikasında tek şut atıldı.

19

VURAMADI! Caner Erkin'in sol kanattan yapıtğı tehlikeli ortada ön direkteki Oğuzhan topa vuramadı.

16

Geride kalan sürede topla en çok buluşan isim konuk ekibin savunmacısı Vida oldu.

13

İlk dakikalar geride kalırken iki takım da fazla risk almadan oynuyor.

11

Caner'in riskli pasında Nwakaeme araya girdi ve sağ taraftaki Sörloth'u gördü. Norveçli golcü vuruş açısı bulamayınca pasını geriden gelen Kamil Ahmet'e yolladı. Onun ortasında ise top Nwakaeme'yi aştı ve Beşiktaş kalesindeki tehlike geçti.

8

Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi bu sezon ilk kez 11'de görev yapıyor.

5

Beşiktaş'ta Vida sakatlık yaşıyor. Tecrübeli savunmacı tedavisi için saha kenarına geldi.

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Trabzonspor rakip savunmayı dengesiz yakaladı. Topla buluşan Nwakaeme sağ tarafta uygun durumdaki Kamil Ahmet'i gördü. Onun arka direğe yaptığı ortada savunma Abdulkadir'e vuruş izni vermedi.

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Bugün Beşiktaş'ta Vida'nın partneri Necip Uysal.

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Dorukhan hava topu mücadelesinde Sörloth'un müdahalesi ile yerde kaldı.

Beşiktaş ilk pozisyonlarda ön alanda baskı yapıyor.

Hakem ilk düdüğünü çaldı ve Beşiktaşlı futbolcuların vuruşuyla dev maç başladı.