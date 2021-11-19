Trabzonspor açıkladı! Gervinho'nun sakatlığı ile ilgili yeni gelişme!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gervinho, maçın henüz 11. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşayarak oyundan çıkmıştı. Daha sonra yapılan incelemelerde sağ çapraz bağının koptuğu belirlenen yıldız futbolcunun ameliyat edileceği ifade edilmişti. Trabzonspor'dan Fildişi Sahilli futbolcunun son durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Resmi hesabından açıklama yapan bordo mavili ekip, "Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven futbolcumuz Gervinho’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yaşar Kibar Güven, 'Oyuncumuz Gervinho, dün Fransa’da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan oyuncumuzun yarın taburcu olması planlanmaktadır' dedi." ifadelerine yer verdi.