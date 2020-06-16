Trabzonspor açıkladı! Muharrem Usta tüm alacaklarını bağışladı

Trabzonspor''un bir önceki dönem başkanlığını yürüten Muharrem Usta, kulüpten alacağı 38 milyon 438 bin 477 TL'den vazçeçti. Bordo mavililer, resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak eski başkan ile uzlaşma sağladıklarını ve Usta'nın alacaklarını kulübe bağışladığını duyurdu. Trabzonspor, UEFA ile imzalanan Finansal-Fair Play anlaşmasına uymadığı için Avrupa'dan bir yıl men cezası almıştı. Karadeniz ekibi CAS'a başvuru yapmış ve yeni bir süreç başlamıştı. Usta'nın bu davranışının Trabzonspor'un elini güçlendirmesi bekleniyor.

MUHARREM USTA'YA TEŞEKKÜR MESAJI

Trabzonspor yayınlamış olduğu açıklamasında "Kulübümüz ile eski başkanlarımızdan Sayın Muharrem Usta arasında yapılan görüşmeler uzlaşmayla sonuçlanmıştır. Sayın Muharrem Usta geçmişe dönük alacaklarının 38 milyon 438 bin 477 TL‘lik kısmını kulübümüze bağışlamıştır.

Yönetim Kurulumuz, bu uzlaşma neticesinde Sayın Usta’ya yönelik açmış olduğu tüm davalardan feragat etmiştir. Eski Başkanımız Sayın Muharrem Usta’ya göstermiş olduğu özveri ve hassasiyetten dolayı teşekkürlerimizi sunarız" diye belirtti.