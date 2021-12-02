Süper Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başladı. Bu kapsamda ligin 15. haftasında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Her iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıktığı mücadeleyi izlemek isteyenler için Trabzonspor - Adana Demirspor canlı izle | Trabzonspor - Adana Demirspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR CANLI İZLE

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı 4 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Trabzonspor - Adana Demirspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Tugay Kaan Numanoğlu görev alacak.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR CANLI İZLE

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI BEİNSPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI BEİNSPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Siopis, Berat, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

Adana Demirspor: Muric, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Yunus, Bjarnason, Akintola, Balotelli.