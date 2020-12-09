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Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan Trabzonspor, Adana Demirspor ile eşleşti. Peki, Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluğu kıl payı kaçıran Trabzonspor, bir sıra hoca değişikliğiyle beraber yeni sezona birlikte girdiği Eddie Newton'dan beklenilen formu alamadı. Bunun üzerine yollar ayrılan İngiliz hocanın yerine Abdullah Avcı takımın başına getirildi. Abdullah Avcı'nın takıma gelmesiyle beraber 2'de 2 yapan bordo-mavililer, geçtiğimiz hafta Sivasspor ile son dakikalarda yenilen golle berabere kaldı. Türkiye Kupasına ise 5. turdan başlayan Karadeniz ekibi, 1. Lig'den Adana Demirspor ile eşleşti. Bu karşılaşmaya dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Kupası'nda 5. turun maç programı belli oldu. Buna göre, Trabzonspor - Adana Demirspor mücadelesi, 17 Aralık Perşembe günü saat 18.15'de Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Maçın hakemi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir. 

HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya, tüm 5. tur maçlarını kesintisiz olarak A Spor ekranlarından izleyicilerle buluşturacak. Trabzonspor - Adana Demirspor mücadelesi de 17 Aralık Perşembe günü saat 18.15'de A Spor'dan naklen izlenebilir. 

KUPADA 5. TUR EŞLEŞMELERİ

15 ARALIK SALI

  • 13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor
  • 15.00 Ç. Rize-Eskişehirspor
  • 17.00 Y. Malatya-Hekimoğlu Trabzon
  • 18.30 Göztepe-Bursaspor
  • 21.00 Galatasaray-Darıca GB

16 ARALIK ÇARŞAMBA

  • 13.00 BB Erzurumspor-Esenler Erokspor
  • 14.00 Gaziantep-Kocaelispor
  • 16.00 Alanyaspor-Adanaspor
  • 18.15 Trabzonspor-Adana Demir
  • 21.00 Fenerbahçe-Karacabey

17 ARALIK PERŞEMBE

  • 13.00 G.Birliği-Tuzla
  • 13.00 Konyaspor-Altınordu
  • 15.00 Antalyaspor-Boluspor
  • 17.00 Sivasspor-Giresunspor
  • 19.00 Başakşehir-Turgutlu
  • 21.00 Beşiktaş-Tarsus İY
Onur Çelik
Spor Editörü


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