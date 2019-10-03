Trabzonspor Basel maç sonucu | Trabzonspor Basel maç özeti

Bordo-Mavililer, UEFA Avrupa Ligi’nde 5 yıl sonra gruplara kaldı fakat macerasına Getafe yenilgisi ile başlamıştı. Trabzonspor, Basel ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda sahasında Basel’i ağırladı. Trabzonspor, 20. dakikada geriye düştü fakat 26'da Abdulkadir Parmak'la eşitliği yakaladı, Sosa'yla 78'de öne geçti. Basel, Okafor'la 80'de eşitliği yakaladı. Trabzonspor Basel maçı 2-2 beraberlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Basel maça iyi başladı. Henüz ilk dakikada ceza sahasında topla buluşan Bua, kaleye şutunu gönderdi. Top üstten auta çıktı.

5. dakikada Basel ceza sahasının hemen gerisinde topla buluşan Sturridge, sol ayağıyla topa vurdu. Fakat, top farklı şekilde dışarı çıktı.

17. dakikada Trabzonspor, gole çok yaklaştı. Kullanılan kornerde Omlin, boşa çıkınca arka direkte Campi vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

GOL | Basel, 20. dakikada Trabzon deplasmanında öne geçti. Kullanılan köşe vuruşunda savunmadan ileri çıkan Widmer, ön direkte iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1

SARI KART | 23. dakikada Bua'ya sert müdahele yapan Doğan Erdoğan sarı kart gördü.

GOOOOOOOL | Trabzonspor, 26'da Abdulkadir Parmak'la eşitliği yakaladı. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Parmak, Basel kalesine muhteşem bir şut gönderdi. Uzak direğe giden topta Omlin çaresi kaldı, Fırtına skoru dengeledi. 1-1

SARI KART | 34. dakikada Xhaka, Doğan Erdoğan'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

SARI KART | İlk yarının sonunda Trabzonspor'da golün sahibi Abdulkadir Parmak, Stocker'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

Mücadelenin ilk 45 dakikası 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ünal Karaman, ikinci yarıya değişiklikle başladı. Avdijaj'ın yerine Nwakaeme oyuna girdi.

Trabzonspor, tehlikeli geldi. 46'da Basel savunmasının hatasında topla buluşan Sörloth, dar açıdan şutunu gönderdi ancak top yan ağlarda kaldı.

İkinci yarıda oyuna giren Nwakaeme, net bir fırsattan yararlanamadı. 50. dakikada İngiliz yıldız Sturridge, Mikel'le topu buluşturdu. Mikel, vakit kaybetmeden ceza yayı üzerindeki Sörloth'a ortasını gönderdi. Sörloth, arka direkteki Nwakaeme'ye harika bir pas yolladı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Nwakaeme'nin vuruşunda top üstten dışarı gitti.

65. dakikada iki takımda da değişiklik meydana geldi. Trabzonspor'da Sörloth'un yerine Sosa oyuna girdi. Basel'de ise Zuffi'in yerine Okafor dahil oldu.

70'de Basel'de Ademi oyundan alındı ve yerine Arthur Cabral girdi.

GOOOOOOOL | Sörloth'un yerine oyuna dahil olan Arjantinli yıldız Sosa, takımını öne geçirdi. Doğan Erdoğan'ın pasında Sosa, topu sol taraftaki Nwakaeme'ye attı. Nijeryalı yıldızın savunma arkasına attığı pasta topu kontrol eden Sosa kaleciye rağmen GOL vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi. 2-1

GOL | Basel, hemen eşitliği yakaladı. Trabzonspor ceza sahasında yaşanan karambolde topa gelişine çok sert ve düzgün vuran Okafor skora yeniden dengeyi getirdi. 2-2

Trabzonspor son değişiklik hakkını kullandı. Daniel Sturridge oyundan alınırken yerine Kamil Ahmet Çörekçi girdi.

Trabzonspor son dakikalarda Basel kalesini abluka altına aldı. Kullanılan serbest vuruşta çok iyi yükselen Campi vuruşunu yaptı, Omlin son anda müdahele etti. Korner atışında Trabzonspor etkili olamayınca mücadele 2-2 sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

ÜNAL KARAMAN'DAN ROTASYONLU KADRO

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Basel karşılaşmasına rotasyonlu bir kadro ile çıktı. Karaman, ligde son oynadıkları Beşiktaş maçının 11’inden farklı olarak Basel karşısında 4 değişikliğe giderek Pereira, Sosa, Nwakaeme ile Kamil Ahmet'i bu maçta dinlendirip, bu oyuncuların yerine 11'de Campi, Doğan, Avdijaj ile Sturridge'ye görev verdi. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Caleb Ekuban’ın yanı sıra tedavileri devam eden Onazi ile Fernandes kadroda yer almadı.

HÜSEYİN SAĞBEKTE GÖREV YAPTI

Trabzonspor'da stoper oyuncusu Hüseyin Türkmen, Basel maçında dinlendirilen Pereira’nın yerine sağbekte görev yaptı. Geçtiğimiz sezonda zaman zaman sağbekte görev yapan Hüseyin Türkmen, bu sezon ise ilk kez bu mevkide maça başladı.

STURRIDGE MAÇ İÇİN İZİN YAPMADI

Trabzonspor'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bugüne kadar ilk 11’de forma giyme şansı bulamayan Daniel Sturridge, Basel maçı öncesi yoğun bir antrenman programına tabi tutuldu. İngiliz golcü önceki gün tüm oyunculara verilen izin hakkını kullanmayarak tesislerde maça yönelik özel çalışma yaptı. Ünal Karaman'ın 11'de görev verdiği Sturridge de bu maça ailesini davet ederek tribündeki yerlerini almasını istedi.

SAHAYA KAPTAN OLARAK UĞURCAN ÇAKIR ÇIKTI

Trabzonspor’da Jose Sosa ve Pereira’nın 11'de görev almaması nedeniyle yokluğunda sahaya takım kaptanı olarak 23 yaşındaki genç kaleci Uğurcan Çakır çıktı. Uğurcan, bu sezon ilk kez bir maça takım kaptanı olarak çıktı.

TRABZONSPOR MAÇINDA BASEL'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

Basel Teknik Direktörü Marcel Koller ise kendi liglerinde son oynadıkları ve 3-0 kazandıkları Luzern maçının 11'inden farklı olarak Trabzonspor karşısına iki değişiklik yaparak çıktı. Koller, Blas Riveros ve Arthur'un yerine bu maçta Petretta ile Ademi'ye 11'de forma şansı tanıdı.

TARAFTARLAR MEŞALELER İLE STADA UĞURLADI

Trabzonspor ile Basel arasında oynanan maç öncesinde bordo-mavili taraftarlar Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan’ın davetini geri çevirmeyerek tesislere akın etti. Saat 20.15’te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nden ayrılan bordo-mavili kafileyi taraftarlar burada meşaleler yakıp tezahüratlar yaparak uğurladı. Ardından konvoy eşliğinde stadyuma gelen kafileye Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da eşlik etti.

TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Basel karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo-mavili taraftarlar Medical Park Stadı tribünlerinin tamamına yakınını doldururken, bir grup taraftar da maç öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giderek takımı meşaleler yakarak ve tezahüratlar yaparak stadyuma uğurladı. Ayrıca Trabzonspor taraftarı karşılaşma öncesi de sahaya ısınmaya çıkan futbolculara alkışlarla moral verdi. Az sayıda Basel taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı.

5 BİN TARAFTAR MAÇI SAHAYA ATILAN YABANCI MADDELER NEDENİYLE İZLEYEMEDİ

Trabzonspor’un Sparta Prag ile oynadığı maçta sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle güney tarafı kale arkası tribününde yer alan 5 bin taraftar maça alınmadı. Bu tribünler boş kalırken, diğer tribünlerin tamamına yakını ise doldu.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ YENDİ

Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından karşılaşma öncesi Basel Kulübü yönetimine yemek verildi. Yemekte bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu ve yönetim kurulu üyeleri Sertaç Güven ile Dursun Ali Sakarya’nın yanı sıra Basel’in CEO’su Rolan Henri ve yönetim kurulu üyelerinden Alexander Stähelin ile Barbara Bigler, Sportif Koordinatör Philipp Kauffman ve UEFA Delegesi Robert Kispal yer aldılar. Her iki takımın da birbirine başarılar dilediği yemeğin ardından Mehmet Yiğit Alp ve Önder Bülbüloğlu tarafından misafir takım heyetine çeşitli hediyeler verildi.