Denizlispor Trabzonspor maç sonucu | Denizlispor Trabzonspor maç özeti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur rövanş maçında Denizlispor'a konuk oldu.

Maçın, 14. dakikasında Denizlispor, Estupinan ile 1-0 öne geçti.

Denizlispor, 23. dakikada Recep Niyaz ile skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 51. dakikasında Trabzonspor'da Sörloth penaltı atışından yararlanamadı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca ilk maçın da 2-0 sona ermesi nedeniyle karşılaşma uzatmalara gitti.

95. dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme, 120. dakikada Denizlispor'da Muhammet Özkal ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

120 dakika sonunda da gol sesi çıkmayınca karşılaşma penaltılara gitti.

Seri penaltı atışları sonucunda turu atlayan ekip 4-2'lik skorla Trabzonspor oldu.

DENİZLİSPOR TRABZONSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

13. dakikada Nwakaeme'nin hatalı pasını ceza yayı üzerinde kontrol eden Estupinan'ın şık vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu. 1-0

22. dakikada Sacko'nun sağ kanattan ortasında ön direkte Recep Niyaz kafayla topu filelere gönderdi. 2-0

27. dakikada Novak'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sörloth'un kafa vuruşunu kaleci Tolgahan son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

51. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Sörloth, Muhammet Özkal’ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Sörloth'un vuruşunda kaleci Tolgahan gole izin vermedi.

70. dakikada Nwakaeme'nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın yerden şutunu kaleci Hüseyin kurtarmayı başardı.

90+7. dakikada savunmadan dönen topla buluşan Recep Niyaz'ın şutunu kaleci Erce parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

90+8. dakikada Sedat’ın kullandığı köşe atışında topa yükselen Estupinan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü, ardından savunma topu uzaklaştırdı.

93. dakikada Nwakaeme, ceza sahasına girmek üzereyken Lopes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem kendisini attığı gerekçesiyle Nwakaeme’ye sarı kart gösterdi. Nwakaeme karta itiraz edince maçın hakemi ikinci sarıdan kırmızı kartla Trabzonsporlu oyuncuyu dışarı gönderdi.

118. dakikada Alihan Alkan’ın ortasında penaltı noktasında yükselen Estupinan’ın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Erce son anda parmaklarının ucu ile çeldi.