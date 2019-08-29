Trabzonspor - AEK maçından notlar

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1'in rövanşında sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşı karşıya geldi.

KARAMAN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi play-off turu 3-1'in rövanşında AEK karşısına rotasyonlu kadro ile çıktı. AEK ile deplasmanda oynadıkalrı ilk maç ile ligin ikinci haftasındaki Yeni Malatyaspor müsabakalarında aynı 11'i sahaya süren Karaman, AEK kaşrısında rövanş mücadelesinde Hüseyin, Hosseini ile Sörloth'u yedek kulübesine çekerek bu oyuncuların yerine Campi, Fernandes ve Mikel'e 11'de görev verdi. Sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Kamil Ahmet Çörekçi ile yeni transfer Sturridge maçın kadrosunda yer almadı.

AEK'DA 4 DEĞİŞİKLİK

AEK'da teknik direktör Miguel Cardoso ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak göreve getirilen Nikolaos Kostenoglou, ilk maçtan farklı olarak 11'de 4 farklı oyuncuya görev verdi. Nikolaos Kostenoglou, ilk maçta forma giyen Svarnas, Verde, Paulinho ve Simao'nun yerine bu karşılaşmada Chyhrynskyi, Oikonomou, Bakakis ile Galanopoulos'u ilk 11'de sahaya sürdü.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, AEK ile oynanan rövanş mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmadı. Medical Park Stadı tribünlerinin önemli bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi sahaya ısınmaya çıkan futbolculara da alkışlarla moral verdi. Az sayıda konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Karşılaşma öncesi Trabzonspor yönetim kurulu tarafından AEK Atina kulübü yönetim kuruluna dostluk yemeği verildi. Yemeğe bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp'in yanı sıra Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Özer Bayraktar, Yusuf Hayırlıoğlu, Dursun Ali Sakarya ve Eda Lermi Zorer ile AEK Atina Kulübü Başkanı Aslanidis Evangelos, Yönetim Kurulu Üyelerinden Alexiou Alexis, Angeliki Arkadi, Anthi Papakosta ve UEFA Delegeleri Stephen Grance, Bakar Jordania katıldı. Yemeğin ardından Mehmet Yiğit Alp tarafından günün anısına AEK Başkanı Aslanidis Evangelos ve UEFA Delegeleri Stephen Grance ile Bakar Jordania'a çeşitli hediyeler takdim edildi.

(FOTOĞRAFLI)

DHA