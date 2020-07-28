Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı başladı. Kupanın 58. randevusunda karşılaşmanın detayları belli oldu. Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında yarın İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak. Peki Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Alanyaspor arasında oynanacak maç 29 Temmuz Çarşamba günü 21.00'da başlayacak. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını, Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Alanyaspor mücadelesi 29 Temmuz 21.00'da ATV'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMELER 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Campi, Joao Pereira, Novak, Jose Sosa, Abdulkadir Ömür, N'diaye, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Sörloth

Alanyaspor: Cenk Gönen, Baiano, Kaan Kanak, Wellinton, Lokman Gör, Salih Uçan, Onur Bulut, Musa Çağıran, Emircan Altıntaş, Cisse, Mustafa Pektemek

Trabzonspor 14 kez final oynadı, 8 kez kupayı kazandı

Trabzonspor, daha önce 14 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 8 kez şampiyon oldu.

Bordo-mavili takım, 6 sezon aradan sonra finalde mücadele edeceği kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004 ve 2009-2010 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997 ve 2012-2013 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.

Aytemiz Alanyaspor ise tarihinde ilk kez kupada final oynayacak.

Rekorlar Galatasaray'da

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

15 ayrı takım kazandı

Türkiye Kupası'nı, 57 yıllık geçmişinde şimdiye dek 15 ayrı takım müzesine götürdü.

Kupada şimdiye dek Galatasaray 18, Beşiktaş 9, Trabzonspor 8, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

22 ayrı takım final oynadı

Türkiye Kupası'nın 57 yıllık geçmişinde daha önce 22 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 15'i en az 1 kez kupa sevinci yaşadı.

Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise eski ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir (2 kez) Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor.

Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor, Kayserispor ve Atiker Konyaspor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.

En çok final kaybeden takım Fenerbahçe

Fenerbahçe, 17 kez final oynayıp, bunlardan sadece 6'sında kupayı alırken, en fazla final kaybeden takım oldu.

Beşiktaş da 15 kez final oynadığı organizasyonda 9 kez kupayı müzesine götürdü.

Türkiye Kupası'nda ayrıca, Altay 7 kez finale çıkıp, 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp, sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.