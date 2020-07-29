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Trabzonspor - Alanyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Türkiye Kupası finalinde, Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Maç öncesi her iki takımında ilk 11'leri belli oldu.

Trabzonspor - Alanyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 2 güçlü ekibi Trabzonspor ile Alanyaspor, Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak.

Bordo Mavili ekip, bu kupayı 8 kez kazandı ve dokuzuncu kez müzesine götürmek istiyor. Alanyaspor ise Türkiye Kupası finalinden zaferle ayrılarak tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, A. Parmak, A. Ömür, Campi, Sosa, Novak, Ekuban, Guilherme, Sörloth

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, N'Sakala, Siopis, Ceyhun, Efecan, Fernandes, Bakasetas, Cisse.

TRABZONSPOR-ALANYASPOR  SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Alanyaspor arasında oynanacak maç bugün 21.30'da başlayacak. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat stadyumunda oynanacak.

Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını, Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

TRABZONSPOR 14 KEZ FİNAL OYNADI, 8 KEZ KUPAYI KAZANDI

Trabzonspor, daha önce 14 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 8 kez şampiyon oldu.

Bordo-mavili takım, 6 sezon aradan sonra finalde mücadele edeceği kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004 ve 2009-2010 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997 ve 2012-2013 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.

Aytemiz Alanyaspor ise tarihinde ilk kez kupada final oynayacak.

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