Trabzonspor, Alexander Sörloth'u KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Sörloth'un transferi için RB Leipzig'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 20 milyon Euro + bonuslar ile Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, bordo mavililerin en yüksek satış bedeline sahip olan futbolcularından birisi oldu. Bonservisi Crystal Palace'ta bulunan golcü oyuncudan elde edilecek gelirlerin İngiliz ekibiyle paylaşılacağı söylendi.

Sözleşmenin detayları şu şekilde:

"Bonservisi Crystal Palace kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sorloth'un, RB Leipzig kulübüne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde Crystal Palace ve RB Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; RB Leipzig Kulübü, Kulübümüze, Alexander Sorloth ile olan 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşmemizin erken feshi karşılığında aşağıdaki ödemeleri yapacaktır.

1-Sözleşme fesih bedeli olarak 20.000.000.-EUR ödenecektir.

2-Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000.-EUR bonus ödenecektir.

3-Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının %20 si kulübümüze ödenecektir.

4-Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır.

Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sorloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

İşte Sörloth'un Trabzonspor'a vedası:

Sörloth, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giymiş ve oldukça iyi bir performansla ligi 24 golle gol kralı olarak tamamlamıştı. Bordo-mavililerin 6 milyon Euro satın alma opsiyonuna sahip olduğu Norveçli golcü, Milli Takım kampına katılmak için ülkesine gitmiş, daha sonra Türkiye’ye dönmemişti.