Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 37.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Trabzonspor ile Altay arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Trabzonspor–Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: TRABZONSPOR – ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 37.haftasındaki Trabzonspor - Altay maçı 15 Mayıs 2022 Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Candaş Elbil yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.