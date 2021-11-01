Trabzonspor, altyapıda marka olmak istiyor! Yeni futbol akademisini tanıtıldı!

Son yıllarda Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır gibi oyuncuları altyapısından A takıma kazandırmayı başaran Trabzonspor, bölge halkının futbola olan ilgisi ve yeteneğini daha doğru kullanarak takıma yeni yıldızlar kazandırmayı, böylelikle hem başarı yakalayıp hem de maddi anlamda güç kazanmayı istiyor. Bu kapsamda daha disiplinli ve detaylı hareket etmeye başlayan bordo mavili ekip uzun zamandır planlanan Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni hayata geçirdi.

"AMACIMIZ İSTİFADE EDİP SONRA İHRAÇ ETMEK"

Yapılan törenle birlikte açılışı gerçekleşen akademide basın mensuplarına tesisi gezdiren ve bilgilendirmelerde bulunan Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu açıklamalarda bulundu. Takıma genç yetenekler katacaklarını ifade eden Sağıroğlu, "Özkan Sümer 50 yıl önce Türkiye'de altyapı gerçeğini ortaya koyan kişi. Türkiye genelinde bu yapıldı ama Trabzonspor bundan en çok faydalanan takım oldu. Dikkat ettiğimiz zaman geçmişteki şampiyonluklarımızda Trabzonspor'un yetiştirdiği altyapıdan gelen oyuncularımızla şampiyon olduk. Amacımız altyapıdan oyuncu yetiştirip A takımda istifade edip, sonra ihraç etmek." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN İLKLERİNDEN"

Yaptıkları tesislerin Türkiye'nin ilklerinden olduğunu ifade eden Sağıroğlu, "Biz de Özkan Sümer Futbol Akademisinde oyuncu yetiştirmek için Türkiye'nin ilklerinden bir altyapı binası gerçekleştirdik. Bütün derslikleriyle, sağlık merkeziyle, fitness salonu, yatakhanesi, sosyal alanlarıyla, diyetisyeni ve psikoloğu ile birlikte eksiksiz bir şekilde hayata geçirdik." dedi.

"BÜTÜN ALTYAPILARI TAKİP EDİYORUZ"

Diğer takımların altyapılarını da takip ettiklerini ifade eden Sağıroğlu, "Bunların her biri kendi birimleri arasında seçmelerle okulları tarayarak, altyapıda denenerek aramıza kattığımız oyuncu grupları. Bütün altyapıları takip ediyoruz. Diğer takımların altyapılarını da takip ederek bütün gençlerimizi izler bir politikamız var. Aramıza katmak istediğimiz oyuncular olur ise takımlarıyla görüşüp kadromuza katıyoruz." ifadelerine yer verdi.