Trabzonspor - Ankaragücü maçı ilk 11'leri belli oldu!
Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Trabzonspor- Ankaragücü maçının ilk 11'leri belli oldu.
Medical Park Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak olan Trabzonspor- Ankaragücü maçında ilk 11'ler açıklandı.
TRABZONSPOR İLK 11'LER
- Uğurcan
- Hüseyin
- Campi
- Pereira
- Novak
- Abdulkadir Parmak
- Guilherme
- Ndiaye
- Jose Sosa
- Abdülkadir Ömür
- Sörloth
ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER
- Ricardo
- Pinto
- Pazdan
- Kulusic
- Atila
- Faty
- Sedat
- Oscar Scarione
- Gerson Rodrigues
- Saba
- Orgill
MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR
Medical Park Stadı'nda saat 21:00'de oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sport's'tan canlı olarak yayınlanacak.
Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Majid Hosseini ile sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme forma giyemeyecek.
Kaleci Uğurcan Çakır'ın durumunun ise maç saatinde belli olacağı öğrenildi.
En son Medipol Başakşehir maçında görev yapan kaptan Sosa, 3 hafta aradan sonra takımda yer alabilecek.
Trabzonspor karşılaşmaya 57 puanla çıkarken Ankaragücü'nün ise 24 puanı bulunuyor.
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