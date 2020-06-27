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  3. Trabzonspor - Ankaragücü maçı ilk 11'leri belli oldu!

Trabzonspor - Ankaragücü maçı ilk 11'leri belli oldu!

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Trabzonspor- Ankaragücü maçının ilk 11'leri belli oldu.

Trabzonspor - Ankaragücü maçı ilk 11'leri belli oldu!

Medical Park Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak olan Trabzonspor- Ankaragücü maçında ilk 11'ler açıklandı.

TRABZONSPOR İLK 11'LER

  • Uğurcan
  • Hüseyin
  • Campi
  • Pereira
  • Novak
  • Abdulkadir Parmak
  • Guilherme
  • Ndiaye
  • Jose Sosa
  • Abdülkadir Ömür
  • Sörloth

Trabzonspor - Ankaragücü maçı ilk 11'leri belli oldu!

ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER

  • Ricardo
  • Pinto
  • Pazdan
  • Kulusic
  • Atila
  •  Faty
  •  Sedat
  • Oscar Scarione
  • Gerson Rodrigues
  • Saba
  • Orgill

Trabzonspor - Ankaragücü maçı ilk 11'leri belli oldu!

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

Medical Park Stadı'nda saat 21:00'de oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sport's'tan canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Majid Hosseini ile sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme forma giyemeyecek.

Kaleci Uğurcan Çakır'ın durumunun ise maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

En son Medipol Başakşehir maçında görev yapan kaptan Sosa, 3 hafta aradan sonra takımda yer alabilecek.

Trabzonspor karşılaşmaya 57 puanla çıkarken Ankaragücü'nün ise 24 puanı bulunuyor.

 

Okan Gül
Video Editörü


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