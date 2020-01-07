Trabzonspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçına çıkıyor
Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, buradaki ilk hazırlık maçında yarın Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.
Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, buradaki ilk hazırlık maçında yarın Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.
2019-20 sezonunun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan bordo-mavililer, ilk hazırlık karşılaşmasını yarın saat 14.30'da Bursaspor ile oynayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, müsabakanın oynanacağı sahanın tribün kapasitesi ve fiziki şartları nedeniyle karşılaşmaya seyirci alınmayacağı belirtildi.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT