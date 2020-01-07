Trabzonspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçına çıkıyor

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, buradaki ilk hazırlık maçında yarın Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

2019-20 sezonunun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan bordo-mavililer, ilk hazırlık karşılaşmasını yarın saat 14.30'da Bursaspor ile oynayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, müsabakanın oynanacağı sahanın tribün kapasitesi ve fiziki şartları nedeniyle karşılaşmaya seyirci alınmayacağı belirtildi.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA