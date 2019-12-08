Trabzonspor - Antalyaspor canlı anlatım

Trabzonspor - Antalyaspor maçı sporseverler tarafından merakla takip ediliyor. Bu karşılaşmayı izleyemeyenler için canlı maç anlatımı aşağıdadır...

31' Antalyaspor'da Doğukan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut yandan farklı şekilde auta çıktı.

30' Trabzonspor'da Sturridge, Doğukan ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Maçın hakemi sağlık görevlilerini sahaya davet etti.

29' Antalyaspor'da Hakan Özmert sarı kart gördüSarı Kart - Hakan Özmert

28' Antalyaspor gole yaklaştı! Sol kanattan gelen ortada Doğukan Sinik kafa vuruşunu yaptı top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

26' Sağdan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe inen topu Nwakaeme sağ ayağının dışıyla tamamladı ve takımını öne geçirdi.

25' GOL! Nwakaeme attı! Trabzonspor yeniden öne geçiyor...

18' Soldan yapılan ortada Sturridge'in kafasından sekip arka direğe inen topa Celustka kafayı vurdu ve topu köşeden ağlara yolladı.

18' GOL! Celustka attı! Antalyaspor beraberliği yakalıyor...Gol - Ondrej Celustka

17' Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Blanco'nun kafa vuruşunu Uğurcan köşede çıkardı.

10' Antalyaspor'da Doğukan'ın ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

8' Trabzonspor maça etkili başladı. Top kontrolü Karadeniz ekibinde...

6' Sörloth sağ kanattan ceza sahasına kadar dripling yaptı. İçeri çevirdiği topu ise kaleci Ferhat kontrol etti.

3' Trabzonspor ilk atağında golü buldu. Sörloth sol kanattan topla ilerleyerek ceza sahasına girdi ve şutunu çekti top köşeden ağlarla buluştu.Gol - Alexander Sörloth

1' Hakem maçın ilk düdüğünü çaldı.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Antalyaspor'un ilk 11'i: Ferhat, Diego, Eren, Doğukan, Gustavo, Mukairu, Fredy, Ufuk, Celustka, Nazım, Hakan

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, A. Parmak, Obi Mikel, Nwakaeme, Yusuf, Sturridge, Sörloth

ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Antalya Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16:30’da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.