Trabzonspor Antalyaspor ile oynayacağı maç için kuvvet çalıştı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla devam...
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan günün ilk antrenmanında kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Onazi katılmadı. Abdülkadir Ömür, Pereira, Sosa, Arda ve Kamil Ahmet ise salonda çalıştı.
Bordo-mavililer, bugün 17.00'da yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler
İLÇE
ADAY
ALINAN OY
OY ORANI
ŞAHİN ALAÇAM
0
0%
ETHEM ERGÜNEY
0
0%
GÜLTEKİN SOYDAN
0
0%
MUSTAFA İSKENDEROĞLU
0
0%
SERVER EKSİLMEZ
0
0%
MİKAİL KOCA
0
0%
MUSTAFA AKSOY
0
0%
ALİ KİRAZ
0
0%
TURGAY KARAGÖZ
0
0%
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