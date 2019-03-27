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  3. Trabzonspor Antalyaspor ile oynayacağı maç için kuvvet çalıştı

Trabzonspor Antalyaspor ile oynayacağı maç için kuvvet çalıştı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla devam...

Trabzonspor Antalyaspor ile oynayacağı maç için kuvvet çalıştı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan günün ilk antrenmanında kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Onazi katılmadı. Abdülkadir Ömür, Pereira, Sosa, Arda ve Kamil Ahmet ise salonda çalıştı.

Bordo-mavililer, bugün 17.00'da yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

İLÇE

ADAY

ALINAN OY

OY ORANI

ARDANUÇ

ŞAHİN ALAÇAM

0

0%

ARHAVİ

ETHEM ERGÜNEY

0

0%

MERKEZ

GÜLTEKİN SOYDAN

0

0%

BORÇKA

MUSTAFA İSKENDEROĞLU

0

0%

HOPA

SERVER EKSİLMEZ

0

0%

ŞAVŞAT

MİKAİL KOCA

0

0%

YUSUFELİ

MUSTAFA AKSOY

0

0%

MURGUL

ALİ KİRAZ

0

0%

KEMALPAŞA

TURGAY KARAGÖZ

0

0%

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