Trabzonspor – Antalyaspor kupa maçı canlı izle | Trabzonspor – Antalyaspor maçı A Spor canlı yayın izle linki
Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internette Trabzonspor – Antalyaspor kupa maçı canlı izle | Trabzonspor – Antalyaspor maçı A Spor canlı yayın izle linki arıyor. Müsabakanın yayın linki haberimizde...
Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı çeyrek final aşamaları ile devam edecek. Bu kapsamda Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Trabzonspor – Antalyaspor kupa maçı canlı izle | Trabzonspor – Antalyaspor maçı A Spor canlı yayın izle linki arıyor. Karşılaşmanın yayın linkine haberimizde yer verdik...
TRABZONSPOR – ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE
Trabzonspor – Antalyaspor maçı 1 Mart 2022 Salı günü saat 20.30'da Trabzon'da Medical Park Stadyumu'nda başladı. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve Candaş Elbil yapıyor. Maçın dördüncü hakem olarak Turgut Doman, VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapıyor.
TRABZONSPOR – ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE
TRABZONSPOR – ANTALYASPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Trabzonspor – Antalyaspor maçı A Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. A Spor'u izlemek için Trabzonspor – Antalyaspor maçı A Spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.
A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
TRABZONSPOR İLK 11
1. UĞURCAN ÇAKIR
5. BERAT AYBERK ÖZDEMİR
6. EMMANOUIL SIOPIS
11. ANASTASIOS BAKASETAS
13. VITOR HUGO FRANCHESCOLI DE SOUZA
18. EDIN VISCA
21. JORGE DJANINY TAVARES SEMEDO
24. STEFANO WILFRED DENSWIL
72. TYMOTEUSZ PUCHACZ
77. JEAN EVRARD KOUASSI
99. SERKAN ASAN
ANTALYASPOR İLK 11
99. DIOGO FESNARD NOGUEIRA DE SOUSA
4. EDINALDO GOMES PEREIRA
7. DOĞUKAN SİNİK
11. GÜRAY VURAL
13. FEDOR KUDRIASHOV
14. ADMİR MEHMEDİ
16. ALFREDO KULEMBE RIBEIRO
20. FERNANDO LUCAS MARTINS
28. ALASSANE NDAO
70. LUIZ ADRIANO SOUZA DA SILVA
77. BÜNYAMİN BALCI