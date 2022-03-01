Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı çeyrek final aşamaları ile devam edecek. Bu kapsamda Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Trabzonspor – Antalyaspor kupa maçı canlı izle | Trabzonspor – Antalyaspor maçı A Spor canlı yayın izle linki arıyor. Karşılaşmanın yayın linkine haberimizde yer verdik...

TRABZONSPOR – ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Trabzonspor – Antalyaspor maçı 1 Mart 2022 Salı günü saat 20.30'da Trabzon'da Medical Park Stadyumu'nda başladı. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve Candaş Elbil yapıyor. Maçın dördüncü hakem olarak Turgut Doman, VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapıyor.

TRABZONSPOR – ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

TRABZONSPOR – ANTALYASPOR MAÇI A SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Trabzonspor – Antalyaspor maçı A Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. A Spor'u izlemek için Trabzonspor – Antalyaspor maçı A Spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TRABZONSPOR İLK 11

1. UĞURCAN ÇAKIR

5. BERAT AYBERK ÖZDEMİR

6. EMMANOUIL SIOPIS

11. ANASTASIOS BAKASETAS

13. VITOR HUGO FRANCHESCOLI DE SOUZA

18. EDIN VISCA

21. JORGE DJANINY TAVARES SEMEDO

24. STEFANO WILFRED DENSWIL

72. TYMOTEUSZ PUCHACZ

77. JEAN EVRARD KOUASSI

99. SERKAN ASAN

ANTALYASPOR İLK 11

99. DIOGO FESNARD NOGUEIRA DE SOUSA

4. EDINALDO GOMES PEREIRA

7. DOĞUKAN SİNİK

11. GÜRAY VURAL

13. FEDOR KUDRIASHOV

14. ADMİR MEHMEDİ

16. ALFREDO KULEMBE RIBEIRO

20. FERNANDO LUCAS MARTINS

28. ALASSANE NDAO

70. LUIZ ADRIANO SOUZA DA SILVA

77. BÜNYAMİN BALCI