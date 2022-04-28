Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 35.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Trabzonspor–Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

TRABZONSPOR – ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki Trabzonspor - Antalyaspor maçı 30 Nisan 2022 Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Kemal Yılmaz yapıyor.

TRABZONSPOR – ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

TRABZONSPOR – ANTALYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki Trabzonspor - Antalyaspor maçı, BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRABZONSPOR – ANTALYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Siopis, Hamsik, Visca, A.Ömür, Djaniny, Cornelius

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Luiz Adriano, Doğukan, Haji Wright