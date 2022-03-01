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Trabzonspor – Antalyaspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Peki Trabzonspor – Antalyaspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Trabzonspor – Antalyaspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı çeyrek final aşamaları ile devam edecek. Bu kapsamda Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Trabzonspor – Antalyaspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

TRABZONSPOR – ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor – Antalyaspor maçı 1 Mart 2022 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30 'da başlayacak. Zorlu müsabaka Trabzon'da, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR – ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor – Antalyaspor maçı A Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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