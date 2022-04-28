Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 35.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Trabzonspor–Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: TRABZONSPOR– ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki Trabzonspor - Antalyaspor maçı 30 Nisan 2022 Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Kemal Yılmaz yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.