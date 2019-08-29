Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde adını gruplara yazdırdı

Trabzonspor - AEK: 0-2

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Michael Oliver xx, Stuart Burt xx, Simon Bennett xx (İngiltere)

TRABZONSPOR: Uğurcan xx - Pereira xx, Fernandes x, Campi x, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Mikel x (Dk. 35 Sörloth x), Abdülkadir Ömür x (Dk. 44 Yusuf x) (Dk. 82 Doğan x), Sosa xxx, Nwakaeme xx, Ekuban xx

AEK: Barkas xxx - Bakakis xxx, Vranjes xxx, Oikonomou xx (Dk. 88 Klonaridis), Lopes xxx, Simaoes xx, Chygrynskiy xx, Galanopoulos xx (Dk. 58 Krsticic x), Livaja xxx, Mantolos xxx (Dk. 81 Giakoumakis x), Oliveira xx

GOLLER: Dk. 24 Livaja, Dk. 30 (P) Mantolas (AEK)

KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Lopes (AEK)

SARI KARTLAR: Mikel, Pereira, Yusuf (Trabzonspor) - Chygrynskiy, Mantalos, Vranjes, Krsticic, Bakakis (AEK)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1'in rövanşında sahasında konuk ettiği AEK'e 2-0 mağlup olmasına rağmen rakibini eleyerek adını gruplara yazdırdı.

11'inci dakikada ceza sahası çizgisinin gerisinden sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Mantalos'un doğrudan kaleye gönderdiği yerde şutta top az farkla yandan auta gitti.

13'üncü dakikada sağ kanattan Abdülkadir'in ortasında penaltı noktası üzerinde savunmanın arasından yüklesen Novak'ın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

16'ncı dakikada ceza sahası çizgisinin gerisinden kazanılan serbest vuruşta Abdülkadir Ömür'ün doğrudan kaleye gönderdiği topu Barkas kontrol etti.

24'üncü dakikada savunmada Fernandes'in çıkarken kaptırdığı topta bir anda kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Livaja'nın penaltı noktası üzerinden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

25'inci dakikada Nwakaeme ceza sahası sol çaprazında rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

28'inci dakikada Mikel'in sol çaprazda rakibine yaptığı müdahaleyi hakem Michael Oliver penaltı olarak değerlendirdi.

30'uncu dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Mantalos'un vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan'ın müdahalesine rağmen sağdan ağlarla buluştu: 0-2.

38'inci dakikada Sosa'nın savunmanın arkasına aşırtma pasına iyi hareketlenen Ekuban topu kontrol ettikten sonra dönerek vuruşunu yapmak istedi ancak Barkas son anda araya girdi.

45+1'inci dakikada Livaja'nın pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Oliveira'nın penaltı noktası üzerinden vuruşunda Uğurcan'ın müdahalesine rağmen kaleye yönelen topu Campi son anda çizgiden uzaklaştırdı.

47'nci dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlak son anda savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.

54'üncü dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Nwakaeme rakiplerinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı, savunmadan seken meşin yuvarlak üst direğe çarparak kornere gitti.

59'uncu dakikada Nwakaeme'den aldığı topla birlikte sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Sörloth'un şutunda savunmadan da seken meşin yuvarlak kornere çıktı.

73'üncü dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası yayının gerisinden şutunda Barkas köşeye ginde topu son anda yumruklayarak uzaklaştırdı.

81'inci dakikada Ekuban'dan aldığı pasla birlikte sol kanattan ceza sahası içerisine giren Nwakaeme'nin vuruşunda kaleci Barkas meşin yuvarlağı kornere çeldi.

87'nci dakikada Sosa'nın ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleye giden top son anda savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.

89'uncu dakikada Nwakaeme'nin pasında Sörloth ceza alanının solundan yerden vuruşunu yaptı ancak Bakakis yatarak topu engellemeyi başardı.

90+3'üncü dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Ekuban arkadan gelen Lopes'in müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem kırmızı kart ile Lopes'i oyundan ihraç etti.

Karşılaşma 2-0 AEK'in üstünlüğüyle sonuçlandı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR DEVAM EDEMEDİ

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın ikinci yarısında sakatlık yaşayan ancak hafta içi takımla çalışan Abdülkadir Ömür, AEK karşılaşmasının 44'üncü dakikasında topu taca atarak kendini yere bıraktı. Kenara değişiklik işareti yapan Abdülkadir Ömür oyundan çıkarak yerine Yusuf Sarı oyuna dahil oldu.

TRABZONSPOR 19 MAÇ SONRA MAĞLUP OLDU

Son yenilgisini 26 Şubat 2019'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor karşısında alan ve sonraki çıktığı 19 maçta yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor'un, AEK karşısında aldığı mağlubiyetle 19 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

(FOTOĞRAFLI)

DHA