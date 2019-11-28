Trabzonspor Getafe maç sonucu | Trabzonspor Getafe maç özeti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında sahasında İspanya'nın Getafe takımını ağırladı.

Grupta iddiası kalmayan Trabzonspor bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetini alarak ülke puanına katkıda bulunmayı hedefledi. Karşılaşma Getafe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

TRABZONSPOR - GETAFE MAÇINDAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 6. dakikasında Trabzonspor savunmasının arkasına atılan pasa Serkan müdahale etti, seken topa Molina ceza yayının biraz gerisinden sert vurdu fakat isabet sağlayamadı.

Maçın ilk sarı kartı 18. dakikada çıktı. Sol tarafta topla buluşan Molina, Hosseini'nin müdahalesi ile yerde kaldı ve konuk ekip tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı. Faulü yapan Majid Hosseini ise sarı kart gördü.

Mücadelede dakikalar 21'i gösterdiğinde Trabzonspor gole çok yaklaştı. Getafe savunması çıkarken büyük bir hata yaptı, Avdijaj kazandığı topla çaprazdan şutunu attı ancak topu kaybeden Bruno ikinci pozisyonda müdahale etmeyi başardı.

22. dakikada Trabzonspor yine tehlikeli gelen taraf oldu. Trabzonspor sol kanattan Fıratcan ile etkili geldi. Taşıdığı topu sağ ayağına alan genç futbolcu çaprazdan sert vurdu fakat kaleci yakın direğin dibinde gole izin vermedi.

Trabzonspor'un genç futbolcuları gösterdikleri performans ile Getafe kalesinde önemli ataklar yaratmayı başardı. 24. dakikada Avdijaj sağ kanatta topla buluştu ve çalımlarla son çizgye inip dışarı çevirdi. Kaleciden seken topu önünde bulan Muhammet uygun durumda topu dışarı attı.

35. dakikada bu kez tehlikeli gelen taraf Getafe oldu. Olivera sol kanattan kale sahasına iyi bir orta yolladı, ön direkteki Molina kafayı vurdu ancak arka direğe açılan topa uygun durumda Mata vuruş yapamadı.

Bu pozisyondan bir dakika sonrasında yine Getafe tehlikeli geldi. Trabzonspor kalesi büyük bir tehlike atlattı. Getafe sağ kanattan tehlikeli geldi. Savunma arkasına atılan pasa Molina hareketlendi ve içeri havalandırdı. Penaltı noktasının biraz solundaki Mata, önde yakalanan Erce'yi kafa vuruşuyla avlamak istedi fakat vuruşunda top üstten dışarı gitti.

41. dakikada Ortada kalan topa hamle yapmak isteyen Serkan'ın müdahalesi rakibine gelince genç sağ bek sarı kart gördü.

Mücadelenin 42. dakikasında ceza alanına gelen ortayı Trabzonspor savunması uzaklaştıramadı. Sol çaprazdan kaleyi gören Arambarri sol ayağıyla sert vurdu fakat üstten dışarı attı.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Getafe skoru 1-0'a getiren golü kaydetti. Mata golü kaydeden isim oldu. Kenedy sol kanattan taşıdığı topu içeri ortaladı. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Jaime Mata dönerek sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve takımını öne geçiren golü kaydetti.

Maçın 55. dakikasında Getafe sol kanattan bir kez daha etkili geldi. Ceza sahasına gelen ortada Mata tek topla müsait durumdaki Molina'yı gördü fakat Ivanildo Fernandes son anda ayak koyarak rakibinin kolay vuruş yapmasına izin vermedi.

59. dakikada Trabzonspor ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Avdijaj oyundan alındı, yerine bir diğer genç futbolcu Behlül Aydın girdi.

62. dakikada da Getafe oyuncu değişikliğine gitti. Tecrübeli kaptan Molina oyundan çıkan isim oldu. Yerin ise Angel Luis Rodriguez dahil oldu.

65'te Hızlı hücuma çıkan Abdulkadir'i faulle durduran Fayçal Fajr sarı kart gören isim oldu

Mücadelenin 70. dakikasında Trabzonspor'da Hosseini kenara geldi, Campi oyunda.

74. dakikada Getafe'yi öne geçiren golü kaydeden Mata oyundan çıkan isim oldu. Oyuna giren isim David Timor oldu.

76. dakikada Fıratcan sol çizgi üzerinde Nyom'dan şık sıyrıldı ancak rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı. Allan Nyom bu pozisyonun ardından sarı kart gördü.

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