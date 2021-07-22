Yeni sezona yaptığı transferlerle iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Trabzonspor, bu kapsamda İstanbul'da hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo mavililer sezon öncesi hazırlık maçında Bandırmaspor ile kozlarını paylaşacak. Takımlarının ne yapacağını merak eden taraftarlar da hazırlık maçını izlemek için internet arama motorlarında Trabzonspor - Bandırmaspor hazırlık maçı canlı izle | Trabzonspor Youtube canlı izle linki başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

TRABZONSPOR - BANDIRMASPOR HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE | TRABZONSPOR YOUTUBE CANLI İZLE LİNKİ

Trabzonspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak olan hazırlık maçı Riva Tesislerinde saat 18.00'de başlayacak. Mücadele Trabzonspor'un Youtube kanalından şifresiz ve naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi aşağıdan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Oynatıcı açılmaz ise maçı izlemek için tıklayınız.

TRABZONSPOR - BANDIRMASPOR HAZIRLIK MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Erce, Peres, Hugo, Edgar, Trondsen, Berat, Yunus Mallı, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Bandırmaspor: Gökhan, Hakan, Allyson, Adenon, Caner, Mulumba, Landel, Doğan, Burak, Keny, Pote