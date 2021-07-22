Trabzonspor, Bandırmaspor'u hazırlık maçında Djaniny'i ile geçti: 1-0

Yeni sezona yaptığı transferlerle iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Trabzonspor, bu kapsamda İstanbul'da hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo mavililer sezon öncesi hazırlık maçında Bandırmaspor ile kozlarını paylaştı. İstanbul'da Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde saat 18.00'de başlayan maçı, Trabzonspor 35.dakikada Djaniny'in attığı golle 1-0 kazandı.

TRABZONSPOR - BANDIRMASPOR HAZIRLIK MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Erce, Peres, Hugo, Edgar, Trondsen, Berat, Yunus Mallı, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Bandırmaspor: Gökhan, Hakan, Allyson, Adenon, Caner, Mulumba, Landel, Doğan, Burak, Keny, Pote