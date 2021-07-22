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Trabzonspor, Bandırmaspor'u hazırlık maçında Djaniny'i ile geçti: 1-0

Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bandırmaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bordo mavili takım, rakibini Djaniny'in attığı golle 1-0 yendi.

Trabzonspor, Bandırmaspor'u hazırlık maçında Djaniny'i ile geçti: 1-0

Yeni sezona yaptığı transferlerle iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Trabzonspor, bu kapsamda İstanbul'da hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo mavililer sezon öncesi hazırlık maçında Bandırmaspor ile kozlarını paylaştı. İstanbul'da Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde saat 18.00'de başlayan maçı, Trabzonspor 35.dakikada  Djaniny'in attığı golle 1-0 kazandı.

TRABZONSPOR - BANDIRMASPOR HAZIRLIK MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Erce, Peres, Hugo, Edgar, Trondsen, Berat, Yunus Mallı, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Bandırmaspor: Gökhan, Hakan, Allyson, Adenon, Caner, Mulumba, Landel, Doğan, Burak, Keny, Pote

Trabzonspor, Bandırmaspor'u hazırlık maçında Djaniny'i ile geçti: 1-0

Tayfun Altuntaş
Editör
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