Trabzonspor-Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Maç skoru ve maçtan dakikalar

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, evinde lider Medipol Başakşehir'i konuk etti. Peki Trabzonspor - Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Golleri kimler attı? Hangi pozisyonlar yaşandı? Trabzonspor - Başakşehir maç skoru ve maçtan dakikalar haberimizde...

TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

TRABZONSPOR 2-4 BAŞAKŞEHİR

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, evinde lider Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi İstanbul ekibi 4-2'lik skorla kazanarak liderliğini perçinledi. Lider Başakşehir 38 pauan yükseldi ve en yakın rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Başakşehir'in gollerini 32. dakikada İrfan Can Kahveci, 42'de Gael Clichy, 48'de Caleb Ekuban (k.k) ve 86. dakikad Edin Visca kaydetti. Trabzonspor'un gollerini ise 49. dakikada Ekuban ve 80'de Yusuf Yazıcı kaydetti. Bordo-mavililer 29 puanda kaldı. Başakşehir ligde bir sonraki maçını evinde Kasımpaşa ile yapacak. Karadeniz temsilcisi ise Sivasspor deplasmanına gidecek.

TRABZONSPOR 8 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, ligde 8 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor. İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 8 lig maçında 5 kez yenildi, 3 kez berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

32' | Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Junior Caiçara'nın orta sahadan gönderdiği uzun pası sol kanatta kontrol eden Arda Turan, ara pasını savunma arkasına koşu yapan İrfan Can Kahveci'ye gönderdi. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan İrfan Can Kahveci, yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluşturdu.

42' | Medipol Başakşehir, Gael Clichy'nin attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Robinho'nun pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Gael Clichy, kaleci Uğurcan Çakır'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, top Trabzonspor ağları ile buluştu.

48' | Medipol Başakşehir, Caleb Ekuban'ın kendi kalesine attığı golle skoru 3-0 yaptı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına Emre Belözoğlu geçti. Emre Belözoğlu'nun ortasını arka direkte uzaklaştırmak isteyen Caleb Ekuban, topu kendi ağlarına gönderdi.

49' | Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın attığı golle farkı 2'ye indirdi. Mahmut Tekdemir'in kaptırdığı topla sol çaprazda buluşan Caleb Ekuban, ceza sahası içerisine girer girmez şutunu çekti, top kaleci Mert Günok'un solundan ağlarla buluştu.

80' | Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın attığı golle skoru 3-2'ye getirdi. Filip Novak'ın yerden pası ile ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın çektiği şut Medipol Başakşehir ağları ile buluştu.

86' | Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Soner Aydoğdu'nun ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan çektiği şut kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Edin Visca, altıpasın hemen dışından çektiği şutla topu Trabzonspor ağları ile buluşturdu: 2-4.

KADRODA 19 OYUNCU YER ALDI

Bu arada eksik oyuncu sayısı fazla olan Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçında 21 kişilik kadro kontenjanı doldurulamadı. 19 kişilik oyuncu kadrosuyla maça çıkan bordo mavililerde devre arası A takıma dahil olan isimlerden ise sadece Ali Osman ile Berkay Sefa kadroda yer aldı.

FUTBOLCULAR ISINMAYA PANKARTLA ÇIKTI

Trabzonsporlu futbolcular, maç öncesi ısınmasına ellerindeki Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'ne ait 'Sigarasız bir dünya için el ele' yazılı pankartla çıktı.

MAÇ ÖNCESİ YÖNETİM STATTA TOPLANDI

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı öncesi Trabzonspor yönetimi Medical Park Stadı'nda bir araya gelerek toplantı yaptı. 3 saat süren toplantıda kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumların ele alındığı öğrenilirken, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun konuyla ilgili olarak yeni haftada bir basın toplantısı düzenlemeyi planladığı kaydedildi.

ONAZI TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Bu arada sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklanan Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, Medipol Başakşehir maçı öncesi sağ ayağı sarılı bir şekilde koltuk değnekleriyle birlikte sahaya çıkarak taraftarları selamladı. Daha sonra taraftarlara üçlü çektiren Onazi, ardından alkışlarla sahayı terk ederek maçı izlemek üzere tribünlere çıktı.

LUCESCU DA MAÇI İZLEDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da Trabzonspor - Medipol Başakşehir karşılaşmasını izlemek için Medical Park Stadı'na geldi.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Medical Park Stadyumu'nun tribünlerinin önemli bölümünü dolduran bordo mavili taraftarlar, maç öncesi de futbolcuları tek tek tribüne çağırarak alkışlarla moral verdi. Az sayıda konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldılar.

TARAFTARLARDAN DEV KOREOGRAFİ

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının başlama düdüğünden önce doğu tribününde koreografi sergilendi. Bordo mavili taraftarların hazırladığı koreografide bordo, mavi, beyaz kartonlar ile oluşturulan ve bazı Trabzonsporlu futbolcuların görsellerinin yanı sıra 'Hayde yürü sen umutla, biz varız hep yanında' yazısına yer verildi. Ayrıca daha sonra teknik direktör Ünal Karaman'ın elindeki kupayla olan görseli sergilendi.