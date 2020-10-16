Süper Lig'de milli aranın ardından futbol heyecanı Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü oynanacak maçlar ile geri dönüyor. Haftanın ikinci maçında Trabzonspor, evinde Başakşehir'i ağırlayacak. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde mevcut.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in en büyük şampiyonluk adaylarından birisi olarak gösterilen Trabzonspor, şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırmıştı. Bu sezon ligde 4 maçta 5 puan toplayan Karadeniz ekibi, 12. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir ise ligde oldukça kötü form grafiğiyle başladı. Şu ana kadar 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Başakşehir, çıkışa geçmek istiyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6. haftada Trabzonspor - Başakşehir arasında oynanacak mücadele, Medical Park Stadyumu Stadyumu'nda 17 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele hakem Bahattin Şimşek tarafından yönetilecek. Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Digitürk, bu sezonda kesintisiz şekilde tüm Süper Lig maçlarını yayınlıyor. Trabzonspor - Başakşehir mücadelesi Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 25. RANDEVU

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 25. kez karşı karşıya gelecek.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 24 maçın 9'unda Trabzonspor, 7'sinde Medipol Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.