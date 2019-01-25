Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor yönetim kurulu üyesi ve sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yaşar Kibar Güven yaptığı açıklamada, "Başkanımız son günlerde aşırı stres ve yorgunluğa bağlı olarak kendisini halsiz hissettiği için hastaneye gitmiştir. Gerekli kontrollerin ardından tedavisi yapılmaktadır. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" dedi.

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DHA