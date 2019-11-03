Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Ya gidecekler ya da düzelecekler"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor - Göztepe maçında hakem Fırat Aydınus'ın verdiği kararlar ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in, Ali Koç ile ticari ilişkileri olması konularında sert açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a bağlanarak gündem olacak açıklamalarda bulundu. Adil bir yönetim istediklerini söyleyen Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

BAŞIMIZDA TAŞ GELİNCE TEPKİ KOYAN BİR KULÜP DEĞİLİZ

Trabzonspor yöneticileri masaya yumruk şeklinde bir davranış biçiminde olmazlar. Nitekim seçilmiş bir federasyon ve onların görev verdiği kurullar var. Bunların oluşumuyla ilgili endişelerimiz vardı. Bunları Nihat Özdemir'e söyledik.

Hakem hatalarının can sıkıcı boyuta ulaştığını Getafe maçı öncesinde TFF'ye ilettiğimi söylemiştim. Köşemize çekilmiş oturmuş, başımızda taş gelince tepki koyan bir kulüp değiliz. Bunun bilinmesi lazım.

"KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN, TAKİPÇİSİYİZ"

Kimsenin endişesi olmasın. Takipçisiyiz. Biz haksız bir galibiyeti bırakın, haksız tek düdük istemediğimizin defalarca altını çizdik. Biz hakkımız olmayanı istemiyoruz, hakkımız çalınmasın yeter. Ama hakkımızın çalındığı yerde sessiz kalacağız anlamı da çıkmasın.

Malatya maçında, Gençlerbirliği maçında benzer hatalarla karşılaştık. VAR'a giden hakemin kararı değişirse hakemin sicili bozuluyorsa, bu VAR neden kullanılıyor? Bunlar ciddi cevaplanması gereken sorular. Hepsinin takipçisiyiz.

TFF VE KURULLAR BU İŞİ ADALETLİ YÖNETSİN

Göztepe'nin galibiyetini gölgelemek amacıyla söylenen sözler değil bunlar. Bırakın maçın neticesini sahada oynanan futbol belirlesin.

Benim önümde de ekran var. Pozisyonu iki kez izledikten sonra, hakem VAR için beklemeye başlayınca ben de 'Penaltıyı kim kullanır' diye düşünmeye başladım.

Kulüplerin göreve getirdiği TFF ve kurullar bu işi adaletli yönetsin. Geldiğimiz noktada işler ölü taklidiyle geçiştirilecek gibi değil. Bu işle alakalı yapılacak açıklama ve verilecek kararı bekliyoruz. Ona göre biz de tavrımızı belirleyeceğiz.

Belki penaltı kaleciden dönecekti, hazırlıksız yakalanacaktık 2-0 Göztepe öne geçecekti. Niye müdahale ediyorsunuz! Bırakın maçın neticesini sahadaki futbol belirlesin. Tüm takımlar için geçerli.

"TEMİZ FUTBOL İSTEYENLER BİZİMLE OLACAKTIR"

Göztepe maçındaki durumu, hakem hatası olarak değerlendirseydik bu tepkiyi vermezdik. Ölü taklidi yapılacaksa, ölüyü kefeniyle beraber mezardan çıkaracağız. Bu ülkede temiz spor adına yapılması gerekenler neyse, ahlak kuralları çerçevesinde yakasına yapışacağız. Ya gidecekler ya da düzelecekler. Temiz futbol isteyen, adaletli futbol isteyen herkesin de bu yolda bizimle beraber yürüyeceğine inanıyorum.

"O BİLDİRİYE İMZA ATMADIK"

Geçen sezon Kulüpler Birliği bildirisine imza attığımızı söyleyenler, yaptığım açıklamaları tekrar okusunlar. O bildiriye imza atmadık, ilk tepkiyi biz verdik.

"BU DEFTER ARTIK KAPANMAZ"

Bu tepkilerimizin kulüplerle alakası yok. Göztepe'yi kutluyorum. Mağlubiyete kılıf bulmaya çalışmıyoruz. Biz kötü oynuyorsak bunun hesabını veririz. O maçı adaletli olarak yürütmek zorunda hakem. Eğer bunları adaletli bir şekilde kullanma yeteneğiniz yoksa, o yerin insanı değilsiniz. 60 gün değil, 60000 gün de ceza verseniz bu defter kapanmaz. Kamuoyunu tatmin edici cevap verecekler.