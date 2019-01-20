Trabzonspor basketbol altyapısının açılış töreni yapıldı

Trabzonspor basketbol altyapı faaliyetleri, düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen törene Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve sporcuların aileleri katıldı. Açılış töreni; U10, U12, U14, U16, U18 basketbol takımları ve Trabzonspor Basketbol Okulu sporcu ile antrenörlerinin tribünleri selamlamasıyla başladı.

AĞAOĞLU: "ALTYAPI OLMADAN SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Daha sonra açılış töreninde konuşma yapan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbol gibi basketbolun da Trabzon'un önemli geçmişi olan spor dallarından biri olduğunu belirterek, "Gençlerimizi basketbol kulübümüzün öncülerini görüyoruz. Trabzonsporumuzun çatısı altında yeniden yapılanarak geleceğe doğru emin adımlarla koşacak basketbol kulübümüzün altyapısı ve basketbol okulları, bu işin önemli temel taşlarını oluşturmaktadır. Ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, Trabzonsporumuzun kendi değerleriyle bütünleşerek yükselmesi konusunda nasıl futbol takımımız tarafında gayret gösteriyorsak, basketbol ile diğer amatör branşlarda da aynı gayreti göstereceğiz. Altyapı olmadan hiçbir sporun gelişmesi, başarıya ulaşması ve bunun da sürdürülebilir olması asla mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, basketbol topuyla potaya atış gerçekleştirdi. Daha sonra çekilen anı fotoğrafıyla tören sona erdi.

Bordo-mavili basketbol kulübü, oluşturulan kadrolarla U10, U12, U14, U16 ve U18 kategorilerinde müsabakalara katılacağı, ayrıca 26 Ocak 2019 tarihinde başlayacak basketbol okuluna da 6-16 yaşları arasındaki çocukların katılabileceği belirtildi. Basketbol okulunda faaliyetlerin yıl boyunca devam edeceği ve yıl sonunda da yetenekli sporcuların kulübün bünyesine dahil edileceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Açılış töreninden görüntüler

-Sporcuların tribünleri selamlaması

-Ahmet Ağaoğlu'nun konuşması

-Ağaoğlu ve Asbaşkan Alp'in basket atması

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

DHA