Trabzonspor, Batista Mendy’yi kadrosuna kattı

Trabzonspor, Fransız ekibi Angers'tan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Batista Mendy'yi 4+1 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Fransa Ligue 2 ekibi Angers'ten 23 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Batista Mendy'yi 4+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Batista Adelino Mendy'nin, Kulübümüze transferi konusunda Angers SCO ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Angers SCO'ya sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon 400 bin Euro 3 taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 20'si ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Batista Adelino Mendy ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 350 bin Euro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin Euro garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonu için 1 milyon 450 bin Euro garanti ücret, 2026-2027 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya; 2027-2028 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin Euro garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

Mendy de transferin ardından yaptığı açıklamada, "Zorlukların üstesinden gelmekte kararlıyım. Hedeflerimize ulaşmak için hiç durmadan çalışacağım. Bu şehre savaşmaya, mücadele etmeye ve kazanmaya geldim" dedi.

23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Angers'ta 38 resmi karşılaşmaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)