Trabzonspor - BB Erzurumspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, hem skor hem de oyun olarak maçı hak ettiklerini söyledi.

Maçın başında sistem hataları yaptıklarını kaydeden Hüseyin Çimşir, "Galip geldiğimiz için bütün oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Mücadele ve ciddiyetlerinden dolayı kutluyorum. Oyun başında sistemle alakalı paylaşım hataları yaptık. Sonrasında sistemi değiştirip 4-4-3'e oyun dönünce oyun da bizim istediğimiz şekilde oldu. Maçı genel itibarıyla hem oyun hem de skor olarak hak ettiğimizi düşünüyorum. İkinci maç için avantajlı bir skor yakaladık" dedi.

Çimşir, bir basın mensubunun Abdulkadir'in Mikel'in yerinde görev almasıyla takımın daha hücumsal oynadığını belirterek sistem değişikliğine gidilebilir mi yönündeki soruya ise, "Ben geldikten sonra biz bu sistemi dönem dönem kullandık. Obi ile kullandık. Sosa, Badu oynadık. Bu maç itibariyle Parmak'ı orada deneme ihtiyacı duyduk. Oyuncuları da görmek için bir arayışımız var. Diğer arkadaşlar, Obi'nin de olduğu gibi Parmak da başarılı oldu. Takım içinde oyuncuları farklı mevkilerde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu bize avantaj sağlıyor. Çünkü bir oyuncunun farklı pozisyonlarda oynaması kulübeye başvurmadan içeriden sistemi ve oyunu değiştirme şansımız oluyor. Bu tarz oyuncuların fazla olması bizim için avantaj."

ERKAN SÖZERİ: SAHADA YOKTUK

Ağır bir sonuç karşısında üzgün olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise şöyle konuştu: "Bu skordan sonra fazla bir şey anlatmak da kolay değil. Beklemediğimiz bir sonuç, beklemediğiz skor. Kötü goller yedik. Rakibimiz çok moralli. Lig maçında Fenerbahçe'yi yendikten sonra çok moralli bir şekilde karşımıza çıktı. Aynı coşkuyu devam ettirdiler, çok ciddi oynadılar. Biz bu coşkuya karşılık veremediğimiz için böyle bir sonuç oldu. Üzgünüz. İki kulvarda gitmeye gayret ediyoruz. Ağır bir skor oldu. Bunun bize travma yaşatmasına izin vermeden, enerjimizi bozmadan lig maçına odaklanmamız gerekir. Bugün sahada yoktuk. Trabzonspor'un coşkusuna karşılık veremedik. Trabzonspor için her şey çok iyiydi. Bizim için en güzel şey iki taraftarın birbirine olan sevgisi. Skordan öte bizim için sevindirici olan buydu. Yapacak bir şey yok. Biraz da Beşiktaş maçının bize yaratığı aşırı özgüven bu sonucu almamızda da etkili oldu. Futbol böyle bir şey. Her maçı aynı ciddiyet aynı atmosferde oynamalısınız. Onun için böyle bir skor oldu. Bu konuda fazla da konuşmaya gerek yok. Bizim için lig de çok önemli. Tamamen pazar günü oynayacağımız Keçiörengücü maçına odaklanacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hüseyin Çimşir'in açıklamaları

- Erkan Sözeri'nin açıklamaları

Kaynak: DHA