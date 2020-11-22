Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Medical Pasrk Stadyumu'nda oynanan maçın 23. dakikasında Caleb Ekuban gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Bordo Mavili takım, böylelikle yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir başlangıç yaptı ve 5 maç aradan sonra kazandı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un galibiyet hasreti ise be maça çıktı

Trabzonspor bu galibiyet ile puanını 9 yaptı ve 15.sıraya yükseldi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 6 puanda kaldı

TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

2.dakika BB Erzurumspor kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kazandı

3.dakikada serbest vuruşu Novikovas kullandı şutu barajdan döndü

5.dakikada Ekuban ceza sahası içinde topla buluştu sol ayağıyla hemen vurdu top kaleyi bulmadı

İLK POZİSYON! 7.dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahasına giren Afobe çarpazdan vurdu ama top yandan auta gitti

SARI KART! 11.dakikada hakeme itirazları sonucu Murat Uçar sarı kart gördü

17.dakikada Nwakaeme çalımlarla ceza sahasına girdi kaleciyi de geçmek istedi ancak topu kaleye gönderemedi

ÇİZGİDEN ÇIKARDI! 19.dakikada kullanılan köşe vuruşunda kafayı Mina vurdu kaleye giden topu son anda çizgiden Vitor Hugo çıkardı ve mutlak bir golü önledi

SARI KART! 20.dakikada Arturo Mina orta alanda arkadan yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

GOL! 23.dakikada Ekuban'ın golüyle Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sağ kanatan Abdülkadir Ömür geldi yerden pasını penaltı noktası civarında kontrol eden Ekuban bekletmeden vurdu köşe giden top ağlarla buluştu

28.dakikada sağ kanattan serbest vuruşu Baker kullandı ortasına Afobe vurdu top kaleyi bulmadı. Pozisyonun ardından hakem Afobe'nin ofsaytta olduğunu işaret etti

OBERTAN KAÇIRDI! 30.dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sol kanattan korner kazandı. Ceza sahasına gelen topu Obertan bir anda önünde buldu sol ayağıyla şutu kaleci Uğurcan'da kaldı

32.dakikada sağ kanattan Murat ortaladı Mina indirdi seken topa Rashad Muhammed vurdu top yandan auta gitti

33.dakikada sol çaprazdan Kaan voleyi vurdu şutu kaleci Uğurcan'da kaldı

NET FIRSAT KAÇTI! 36.dakikada Afobe kaleci ile karşı karşıya kaldı, Kayacan'ı geçip vurdu ancak şutu auta gitti

GOL İPTAL! 39.dakikada Mina'nın golüyle skor 1-1 oldu ancak hakem Erkan Özdamar, VAR incelemesi sonrası Mina ile attığı golde faul yaptığına karar verdi ve gol iptal edildi

43.dakikada Trabzonspor kaleyi sol çaprazda gören tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı

44.dakikada serbest vuruşu Baker kullandı şutu barajdan sekip kornere gitti

İlk yarıyı Trabzonspor 1-0 üstün tamamladı

İkinci yarı başladı

NET POZİSYON! 47.dakikada Afobe'nin pasıyla topla buluşan Ekuban uygun durumda vurdu top auta gitti

SARI KART! 50.dakikada Afobe kaleci yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

BERABERLİK GOLÜ KAÇTI! 52.dakikada sol kanattan gelen ortayı ıslak zeminde Uğurcan elinden kaçırdı uygun durumda Rashad Muhammed alıp hemen vurdu ama top kaleyi bulmadı

56.dakikada Sissoko ceza sahasına girmeden sol ayağıyla vurdu şutu auta gitti

NET POZİSYON! 60.dakikada sağ kanattan Ekuban pasını verdi uygun durumda Baker yerden vurdu şutu az farkla auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 62.dakikada Trabzonspor'da Afobe çıktı yerine Flavio girdi

SARI KART! 64.dakikada BB Erzurumspor kalecisi Kayacan ceza sahası dışında yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

67.dakikada serbest vuruşu Abdülkadir Ömür kullandı ortası doğrudan auta gitti

UĞURCAN MÜTHİŞ ÇIKARDI! 71.dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Kaan vurdu kaleci Uğurcan son anda topu kornere çeldi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 72.dakikada BB Erzurumspor takımında Rashad Muhammed çıktı yerine Emrah Başsan girdi

74.dakikada Donald vurdu şutu kaleyi bulmadı

SARI KART! 77.dakikada Trabzonspor'dan Lewis Baker yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

NET FIRSAT! 82.dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortayı Uğurcan kontrol edemedi uygun durumda Gomes vurmak istedi ama savunmada araya Vitor Hugo girdi

BİR POZİSYON DAHA! 83.dakikada ceza sahası içinde topu bir anda yakalayan Sissoko sağ ayağıyla yerden vurdu kaleci Uğurcan yattı ve topu kontrol etti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 84.dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür çıktı yerine Djaniny girdi

85.dakikada sağ kanattan Djaniny geldi ortasına Nwakaeme hamle yaptı ancak topu elle kontrol edince pozisyondan sonuç gelmedi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 86.dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme ve Pereira çıktı yerlerine Serkan Asan ve Bilal girdi

89.dakikada Obertan'ın ceza sahasına girmeden şutu savunmadan döndü

90+2.dakikada Djaniny kendi taşıdığı topu kaleye gönderdi ancak kaleci Kayacan topu kontrol etti

Karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 üstün tamamladı

TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde ilk maçına çıktı.

Teknik direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından Aytemiz Alanyaspor maçına Futbol İzleme Direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkan bordo-mavililer, 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Avcı ile ilk heyecanını yaşadı.

Avcı, ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Serkan Asan, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio ve Djaniny’in yerine Marlon, Baker, Nwakaeme ile Afobe'ye 11'de görev verdi.

BORDO-MAVİLİLERDE DİABATE İLE PLAZA YOK

Trabzonspor’da yabancı oyunculardan Diabate ile Plaza, yabancı kontenjanı nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı.

Bordo-mavililerde Diabate ve Plaza'nın dışında sakatlıkları bulunan Salih Kavrazlı, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen ile genç oyuncular Arda Akbulut ve Ahmet Canbaz kadroda bulunmadı.

Trabzonspor’da son 6 hafta kadroda kendine yer bulamayan Kerem Baykuş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla 21 kişilik kadroya dahil edildi.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARA YARDIM KAMPANYASI

Trabzonspor Kulübü, İzmir’deki depremzede çocuklara yardım elini uzattı.

Yavru Fırtına Tribünü'nde yerini alan oyuncak ayılar ile tüm taraftarlar İzmir'deki depremzede çocuklara destek olacak.

Müsabaka ile aynı anda Trabzonspor'un resmi web sitesinde TS Club üzerinden satışa sunulacak olan ve 135 lira karşılığında satın alınabilecek pelüş ayıcıklardan elde edilecek tüm gelir İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen çocuklara gönderilecek.