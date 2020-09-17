Trabzonspor, Benik Afobe'yi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "İngiltere'nin Stoke City Kulübünün profesyonel futbolcusu Benik Tunani Afobe'nin, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Trabzonspor, Stoke City'ye kiralama bedeli olarak 100 bin euro ödeyecek. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 1.3 milyon euro ödenecek.

27 yaşındaki hücum oyuncusu, 2010'da Arsenal'de profesyonel olduktan sonra Reading, Bolton, Wolverhampton Wanderers, Bournemouth ve Stoke City gibi takımlarda forma giymişti.

BENİK AFOBE KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

12 Şubat 1993 tarihinde İngiltere'de dünyaya gelen golcü oyuncu 27 yaşında. Aslen, Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı olan Benik Afobe, santrfor bölgesinde görev yapıyor. Uzun yıllar Premier Lig'de forma giyen golcü, 1.83 m boyunda. Trabzonspor, piyasa değeri 6.50 mil. € olan futbolcu için kiralama yöntemini kullanmayı düşünüyor.

Profesyonel futbol kariyerine, 2010 yılında Arsenal'in altyapısında başlayan Afobe, Arsenal'in alt takımlarında forma giydiği sürede tecrübe kazanması için alt lig takımlarından Huddersfield'a kiralık olarak gönderildi. Uzun yıllar birçok alt lig takımında kiralık olarak forma giyen golcü oyuncu, 2015 yılında Wolverhampton'a 2.60 mil. € bedelle transfer oldu. Bu transferin bir sene sonrasında ise Bournemouth'a 13.30 mil. € bedelle transfer oldu. Ancak Bournemouth'da istenilen performansı gösteremeyen oyuncu tekrar eski takımına döndü.

Son olarak Stoke City'de forma giyen Benik Afobe, kariyerinin büyük bir bölümünü kiralık olarak geçirdi.

Afobe, kariyeri boyunca 327 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda, 89 gol atarak 30 asist yaptı.