Trabzonspor, Berat Özdemir transferini bitirdi!

Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Berat Özdemir, İstanbul kulüplerinin yanı sıra Avrupa'dan da teklif alıyordu. Gençlerbirliği'nde forma giyen genç oyuncu, tercihini Trabzonspor'dan yana kullandı. Ara transfer döneminden hemen önce Trabzonspor'un da Berat Özdemir için devreye girdiği konuşuluyordu. Transferin ilk gününde ise bordo-mavili ekibin oyuncuyu kadrosuna kattığı iddia edildi.

NTV Spor'un haberine göre, Gençlerbirliği altyapısında yetişen Berat Özdemir bu sezon ligde 13 maça çıkıp 3 gol kaydetti. Gençlerbirliği bu transferden 2.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak.

Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

BERAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Kamuoyunda Berat Özdemir olarak bilinen genç futbolcunun tam adı Berat Ayberk Özdemir'dir. 23 Mayıs 1998 doğumlu orta saha oyuncusu Berat, aslen Kayserilidir. 1.87 boyundaki genç yıldız, sağ ayağını kullanıyor.

Berat Özdemir'in detaylı biyografisi için aşağıdaki habere tıklayabilirsiniz.

Berat Ayberk Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli ve mevkisi ne?