Trabzonspor, Beşiktaş maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 1. hafta maçında Trabzonspor, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Trabzonspor ve Beşiktaş taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 1. hafta maçında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile 13.09.2020 20:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Trabzonspor, Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Trabzonspor, Beşiktaş maç sonucu: Trabzonspor Beşiktaş 1 3 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Trabzonspor, Beşiktaş maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Şenol Güneş Spor Kompleksi - Trabzon - Trabzon Mer

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

13.09.2020 20:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Ali Şansalan(hakem), Mustafa Emre Eyisoy(1. Yardımcı Hakem), Serkan Olguncan(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Öğretmenoğlu(dördüncü Hakem), Cüneyt Çakır(var), Serkan Tokat(avar), Bahattin Duran(avar)

Trabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 4. Hüseyin Türkmen, 6. Guılherme Costa Marques, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 10. Abdülkadir Ömür, 18. Caleb Ansah Ekuban, 22. Gaston Matıas Campı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 19. Safa Kınalı, 32. Edgar Mıguel Ie, 33. Abdurrahim Dursun, 38. Ahmet Canbaz, 39. Atakan Gündüz, 52. Stıven Rıcardo Plaza Castıllo, 70. Ahmetcan Kaplan, 71. Süleyman Cebeci, 77. Kerem Baykuş

Teknik Sorumlu

Edward John Ikem Newton

Goller

Abdülkadir Ömür,86.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Kamil Ahmet Çörekçi 36.dk, Çift Sarı Kart Flavıo Medeıros Da Sılva 62.dk

Oyundan Çıkanlar

Kamil Ahmet Çörekçi 46.dk, Guılherme Costa Marques 84.dk, Caleb Ansah Ekuban 77.dk

Oyuna Girenler

Abdurrahim Dursun 46.dk, Ahmet Canbaz 84.dk, Edgar Mıguel Ie 77.dk

Beşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 10. Oğuzhan Özyakup, 11. Tyler Domınıc Boyd, 13. Atıba Hutchınson, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 19. Ajdın Hasıc, 20. Necip Uysal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda, 43. Bernard Mensah

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 8. Mehmet Umut Nayir, 9. Güven Yalçın, 12. Erdoğan Kaya, 22. Adem Ljajıc, 26. Dorukhan Toköz, 27. Hüseyin Atakan Üner, 33. Rıdvan Yılmaz, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 77. Jeremaın Marcıano Lens

Teknik Sorumlu

Goller

Tyler Domınıc Boyd,29.dk (f), Bernard Mensah,63.dk (p), Jeremaın Marcıano Lens,74.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Mayele Fabrice Nsakala 34.dk, Sarı Kart Welınton Souza Sılva 39.dk

Oyundan Çıkanlar

Oğuzhan Özyakup 49.dk, Bernard Mensah 79.dk, Cyle Chrıstopher Ların 72.dk, Tyler Domınıc Boyd 79.dk, Ajdın Hasıc 72.dk

Oyuna Girenler

Dorukhan Toköz 49.dk, Adem Ljajıc 79.dk, Mehmet Umut Nayir 72.dk, Hüseyin Atakan Üner 79.dk, Jeremaın Marcıano Lens 72.dk

Süper Lig 1. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Göztepe 1 1 0 0 5 1 3 4 2 Fatih Karagümrük 1 1 0 0 3 0 3 3 3 Beşiktaş 1 1 0 0 3 1 3 2 4 Galatasaray 1 1 0 0 3 1 3 2 5 Alanyaspor 1 1 0 0 2 0 3 2 6 Antalyaspor 1 1 0 0 2 0 3 2 7 BB Erzurumspor 1 1 0 0 2 1 3 1 8 Fenerbahçe 1 1 0 0 2 1 3 1 9 Kayserispor 1 1 0 0 1 0 3 1 10 Başakşehir FK 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Hatayspor 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Çaykur Rizespor 1 0 0 1 1 2 0 -1 14 MKE Ankaragücü 1 0 0 1 1 2 0 -1 15 Kasımpaşa 1 0 0 1 0 1 0 -1 16 Gaziantep FK 1 0 0 1 1 3 0 -2 17 Trabzonspor 1 0 0 1 1 3 0 -2 18 Gençlerbirliği 1 0 0 1 0 2 0 -2 19 Sivasspor 1 0 0 1 0 2 0 -2 20 Yeni Malatyaspor 1 0 0 1 0 3 0 -3 21 Denizlispor 1 0 0 1 1 5 0 -4

Süper Lig 1. hafta Fikstür sonuçları