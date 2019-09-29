TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI

49

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen orta alanda Vida'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

48

Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Gönük istediği vuruşu yapamadı ve topu farklı şekilde dışarı attı.

46

DOKUNAMADI! N'Koudou'nun sol kanattan yaptığı ortada Burak Yılmaz kale sahasında topa dokunamadı.

45

İlk yarının sonuna dört dakika eklendi.

44

John Obi Mikel, Oğuzhan'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

42

Skoru 2-0'a getiren golde asisti yapan isim Abdulkadir Parmak oluyor.

42

Trabzonspor 2 0 Besiktas

GOL! Sosa ceza sahasının dışından çok sert bir şut attı ve Necip Uysal'a da çarpan top ağlarla buluştu.

José SosaTrabzonspor

42

Asist Abdulkadir Parmak

40

MÜTHİŞ FIRSAT! Beşiktaş savunmasındaki büyük boşlukta Kamil Ahmet ceza sahasına girdi. Onun şutunda top kaleciden döndü ve Nwakaeme'nin önüne düştü. Nwakaeme'ni sert şutunda ise top direkten döndü.

38

N'Koudou'nun sol kanattan yaptığı ortada önce Hosseini sonra Hüseyin müdahale etti ve top kornere gitti.

36

Necip Uysal, Sörloth'a arkadan yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

34

Tyler Boyd sağ kanatta Novak'ı geçip son çizgiye inmek istedi fakat başarılı olamadı.

33

Trabzonspor golden sonra bir kez daha serbest vuruş kazandı. Dorukhan Toköz, Kamil Ahmet'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

31

Trabzonspor 1 0 Besiktas

Kendi Kalesine Dorukhan Toköz

Dorukhan TokozTrabzonspor

29

Nwakaeme yerde kaldı ve Trabzonspor sol çaprazdan serbest vuruş kazandı.

28

Sol kanatta dar açıda topla buluşan Nwakaeme sağına alıp şutunu attı ancak top savunmadan döndü.

26

Dar alanda etkili paslaşmaların ardından top sağ kanattaki Boyd'un önünde kaldı. Onun ortasında savunma topu uzaklaştırmayı başardı.

24

Burak Yılmaz'ın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

24

Abdulkadir Parmak, N'Koudou'ya yaptığı müdahale sonrası maçtaki ilk sarı kartı gördü. Beşiktaş tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.

21

Karşılaşmanın ilk 20 dakikasında tek şut atıldı.

19

VURAMADI! Caner Erkin'in sol kanattan yapıtğı tehlikeli ortada ön direkteki Oğuzhan topa vuramadı.

16

Geride kalan sürede topla en çok buluşan isim konuk ekibin savunmacısı Vida oldu.

13

İlk dakikalar geride kalırken iki takım da fazla risk almadan oynuyor.

11

Caner'in riskli pasında Nwakaeme araya girdi ve sağ taraftaki Sörloth'u gördü. Norveçli golcü vuruş açısı bulamayınca pasını geriden gelen Kamil Ahmet'e yolladı. Onun ortasında ise top Nwakaeme'yi aştı ve Beşiktaş kalesindeki tehlike geçti.

8

Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi bu sezon ilk kez 11'de görev yapıyor.

5

Beşiktaş'ta Vida sakatlık yaşıyor. Tecrübeli savunmacı tedavisi için saha kenarına geldi.

4

Trabzonspor rakip savunmayı dengesiz yakaladı. Topla buluşan Nwakaeme sağ tarafta uygun durumdaki Kamil Ahmet'i gördü. Onun arka direğe yaptığı ortada savunma Abdulkadir'e vuruş izni vermedi.

2

Bugün Beşiktaş'ta Vida'nın partneri Necip Uysal.

1

Dorukhan hava topu mücadelesinde Sörloth'un müdahalesi ile yerde kaldı.

Beşiktaş ilk pozisyonlarda ön alanda baskı yapıyor.

Hakem ilk düdüğünü çaldı ve Beşiktaşlı futbolcuların vuruşuyla dev maç başladı.