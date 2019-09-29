Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda | Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı izleme linki

İki takım Trabzonspor Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 6. Maç Günü ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Trabzonspor Beşiktaş canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda

Beşiktaş-Trabzonspor maçı saat 19.00’da başlayacak. beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı izleme linki

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 129. kez karşı karşıya gelecekler. Beşiktaş’ın Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Ruiz ve cezalı olan Adem Ljajic ile Elneny maç kadrosuna alınmadı.

129. TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ RANDEVUSU

Trabzonspor’un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973’te başlayan 46 yıllık rekabette, geride kalan 128 karşılaşmanın 53’ünü Beşiktaş, 44’ünü Trabzonspor kazandı. 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 176 golüne, bordo-mavililer 139 golle yanıt verdi.

BEŞİKTAŞ 3 EKSİKLE TRABZONSPOR KARŞISINDA

Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Victor Ruiz'in yanı sıra cezalı olan Elneny ve Ljajic maç kadrosunda yer almadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın Trabzonspor maçı kadrosunda belirlediği isimler şu şekilde:

“Karius, Utku, Douglas, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner, Rebocho, Hutchinson, Necip, Muhayer Oktay, Dorukhan, Oğuzhan Özyakup, Orkan, Diaby, Lens, Boyd, N'Koudou, Umut Nayir, Burak.”

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ BİLET FİYATLARI

Medical Park Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Batı Alt VIP Tribün: 500 lira

Batı Alt VIP Tribün: 400 lira

Batı Alt VIP Tribün: 300 lira

Batı Alt VIP Tribün: 200 lira

Kategori 1-Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün: 100 lira

Kategori 2-Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 90 lira

Kategori 3-Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 80 lira

Kategori 4-Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 70 lira