Süper Lig'in ilk haftasında oldukça önemli bir maç futbolseverleri bekliyor. Cuma günü 2020-2021 sezonunu açan Süper Lig'de oldukça keyifli maçlar oynandı. Açılış haftasının en önemli maçı ise Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. Geçtiğimiz sezonun şampiyonluk favorilerinden Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşma hakkında tüm detayları haberimizde verdik. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan mücadele 13 Eylül Pazar günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, Trabzonspor'un Medical Park Stadyumunda oynanacak. Zorlu mücadelenin hakemi, Ali Şansalan olacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak.

HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı, saat 20.00'de beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı izleyebilmek için futbolseverlerin Digitürk üyeliğine sahip olmaları gerekmekte.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Campi, Hüseyin, Serkan, Abdülkadir Parmak, Flavio, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Nwakaeme, Ekuban

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Güven