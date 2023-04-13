Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.
29. HAFTADA OYNANACAK MAÇLARIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın, 15 Nisan Cumartesi ve 16 Nisan Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamaya göre, 16 Nisan Pazar günü Trabzon'da oynanacak olan Trabzonspor - Beşiktaş müsabakasında hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı ifade edildi. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Kadir Sağlam görev alacak.
Süper Lig'in 29. Haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
Yarın
20.30 Antalyaspor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.30 Galatasaray - Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz
15 Nisan Cumartesi
16.00 İstanbulspor - Medipol Başakşehir: Mert Güzenge
16.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.30 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
16 Nisan Pazar
16.00 Giresunspor - Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Trabzonspor - Beşiktaş: Volkan Bayarslan
KAYNAK: İHA