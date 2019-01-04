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Trabzonspor, Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor Kulübü, Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor Kulübü, Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş A.Ş.'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" denildi.

DHA

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