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Trabzonspor çalışmalarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam etti.Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.Antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışmaları...

Trabzonspor çalışmalarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA


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