Trabzonspor çalışmalarını sürdürdü
TRABZON (AA) - Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam etti.Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.Antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışmaları...
TRABZON (AA) - Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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