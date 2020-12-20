Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Trabzonspor ve Çaykur Rizespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 13. hafta maçında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor ile 19.12.2020 16:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Trabzonspor, Çaykur Rizespor maç sonucu: Trabzonspor Çaykur Rizespor 2 1 Trabzonspor Çaykur Rizespor Maçının Özeti İçin Tıklayın Trabzonspor, Çaykur Rizespor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Şenol Güneş Spor Kompleksi

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.12.2020 16:00

Trabzonspor Çaykur Rizespor Maçının Hakemleri

Ali Şansalan(hakem), Kemal Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Ali Saygın Ögel(2. Yardımcı Hakem), Onur Özütoprak(dördüncü Hakem), Bahattin Şimşek(var), Özgüç Türkalp(avar)

Trabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 5. Seyedmajıd Hosseını, 7. Yusuf Sarı, 19. Safa Kınalı, 22. Gaston Matıas Campı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 38. Ahmet Canbaz, 39. Atakan Gündüz, 75. Faruk Can Genç

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 21. Mılan Skoda, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 26. Onur Bulut, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 53. Darıo Melnjak, 66. Doğan Erdoğan, 80. Yassıne Merıah

Yedekler

30. Zafer Görgen, 6. Yasin Pehlivan, 9. Kemal Rüzgar, 11. Tunay Torun, 13. İsmail Köybaşı, 15. Selim Ay, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 19. Dusan Jovancıc, 27. Murat Sağlam, 54. Mithat Pala

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 13. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 12 8 2 2 22 7 26 15 2 Galatasaray 12 7 2 3 20 9 23 11 3 Fenerbahçe 13 7 2 4 23 19 23 4 4 Gaziantep FK 12 5 6 1 20 15 21 5 5 Hatayspor 12 6 3 3 14 15 21 -1 6 Fatih Karagümrük 13 5 5 3 22 16 20 6 7 Yeni Malatyaspor 12 5 4 3 16 13 19 3 8 Beşiktaş 11 6 1 4 21 19 19 2 9 Göztepe 13 4 6 3 19 14 18 5 10 Kasımpaşa 13 5 3 5 16 17 18 -1 11 Trabzonspor 13 4 5 4 15 17 17 -2 12 Konyaspor 11 4 3 4 15 11 15 4 13 Başakşehir FK 12 4 3 5 18 18 15 0 14 Çaykur Rizespor 12 4 3 5 17 20 15 -3 15 Antalyaspor 12 3 5 4 12 16 14 -4 16 Sivasspor 11 2 5 4 9 12 11 -3 17 Gençlerbirliği 11 3 2 6 9 17 11 -8 18 Kayserispor 11 2 4 5 6 12 10 -6 19 BB Erzurumspor 12 2 3 7 11 21 9 -10 20 MKE Ankaragücü 11 2 2 7 13 19 8 -6 21 Denizlispor 11 1 3 7 10 21 6 -11

Süper Lig 13. hafta Fikstür sonuçları