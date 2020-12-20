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Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Trabzonspor ve Çaykur Rizespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 13. hafta maçında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor ile 19.12.2020 16:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maç sonucu:

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR
Trabzonspor Çaykur Rizespor
2 1

Trabzonspor Çaykur Rizespor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Şenol Güneş Spor Kompleksi

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.12.2020 16:00

Trabzonspor Çaykur Rizespor Maçının Hakemleri

Ali Şansalan(hakem), Kemal Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Ali Saygın Ögel(2. Yardımcı Hakem), Onur Özütoprak(dördüncü Hakem), Bahattin Şimşek(var), Özgüç Türkalp(avar)

TRABZONSPORTrabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 5. Seyedmajıd Hosseını, 7. Yusuf Sarı, 19. Safa Kınalı, 22. Gaston Matıas Campı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 38. Ahmet Canbaz, 39. Atakan Gündüz, 75. Faruk Can Genç

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

ÇAYKUR RİZESPORÇaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 21. Mılan Skoda, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 26. Onur Bulut, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 53. Darıo Melnjak, 66. Doğan Erdoğan, 80. Yassıne Merıah

Yedekler

30. Zafer Görgen, 6. Yasin Pehlivan, 9. Kemal Rüzgar, 11. Tunay Torun, 13. İsmail Köybaşı, 15. Selim Ay, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 19. Dusan Jovancıc, 27. Murat Sağlam, 54. Mithat Pala

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 13. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor128222272615
2Galatasaray127232092311
3Fenerbahçe137242319234
4Gaziantep FK125612015215
5Hatayspor12633141521-1
6Fatih Karagümrük135532216206
7Yeni Malatyaspor125431613193
8Beşiktaş116142119192
9Göztepe134631914185
10Kasımpaşa13535161718-1
11Trabzonspor13454151717-2
12Konyaspor114341511154
13Başakşehir FK124351818150
14Çaykur Rizespor12435172015-3
15Antalyaspor12354121614-4
16Sivasspor1125491211-3
17Gençlerbirliği1132691711-8
18Kayserispor1124561210-6
19BB Erzurumspor1223711219-10
20MKE Ankaragücü1122713198-6
21Denizlispor1113710216-11

Süper Lig 13. hafta Fikstür sonuçları

18.12.2020Fatih Karagümrük2-1Galatasaray
19.12.2020Gaziantep FK3-1Fenerbahçe
19.12.2020Yeni Malatyaspor2-0Kasımpaşa
19.12.2020Göztepe0-1Hatayspor
19.12.2020Trabzonspor2-1Çaykur Rizespor
20.12.2020Beşiktaş BB Erzurumspor
20.12.2020Denizlispor Alanyaspor
20.12.2020Gençlerbirliği MKE Ankaragücü
21.12.2020Antalyaspor Kayserispor
21.12.2020Konyaspor Sivasspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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