Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Trabzonspor ve Çaykur Rizespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 13. hafta maçında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor ile 19.12.2020 16:00'da karşılaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?
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Trabzonspor, Çaykur Rizespor maç sonucu:
|Trabzonspor
|Çaykur Rizespor
|2
|1
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Trabzonspor, Çaykur Rizespor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Şenol Güneş Spor Kompleksi
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.12.2020 16:00
Trabzonspor Çaykur Rizespor Maçının Hakemleri
Ali Şansalan(hakem), Kemal Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Ali Saygın Ögel(2. Yardımcı Hakem), Onur Özütoprak(dördüncü Hakem), Bahattin Şimşek(var), Özgüç Türkalp(avar)
Trabzonspor
Trabzonspor İlk 11
1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 18. Caleb Ansah Ekuban, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan
Yedekler
16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 5. Seyedmajıd Hosseını, 7. Yusuf Sarı, 19. Safa Kınalı, 22. Gaston Matıas Campı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 38. Ahmet Canbaz, 39. Atakan Gündüz, 75. Faruk Can Genç
Teknik Sorumlu
Abdullah Mucib Avcı
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Çaykur Rizespor İlk 11
25. Gökhan Akkan, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 21. Mılan Skoda, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 26. Onur Bulut, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 53. Darıo Melnjak, 66. Doğan Erdoğan, 80. Yassıne Merıah
Yedekler
30. Zafer Görgen, 6. Yasin Pehlivan, 9. Kemal Rüzgar, 11. Tunay Torun, 13. İsmail Köybaşı, 15. Selim Ay, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 19. Dusan Jovancıc, 27. Murat Sağlam, 54. Mithat Pala
Teknik Sorumlu
Stjepan Tomas
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Süper Lig 13. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|12
|8
|2
|2
|22
|7
|26
|15
|2
|Galatasaray
|12
|7
|2
|3
|20
|9
|23
|11
|3
|Fenerbahçe
|13
|7
|2
|4
|23
|19
|23
|4
|4
|Gaziantep FK
|12
|5
|6
|1
|20
|15
|21
|5
|5
|Hatayspor
|12
|6
|3
|3
|14
|15
|21
|-1
|6
|Fatih Karagümrük
|13
|5
|5
|3
|22
|16
|20
|6
|7
|Yeni Malatyaspor
|12
|5
|4
|3
|16
|13
|19
|3
|8
|Beşiktaş
|11
|6
|1
|4
|21
|19
|19
|2
|9
|Göztepe
|13
|4
|6
|3
|19
|14
|18
|5
|10
|Kasımpaşa
|13
|5
|3
|5
|16
|17
|18
|-1
|11
|Trabzonspor
|13
|4
|5
|4
|15
|17
|17
|-2
|12
|Konyaspor
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|15
|4
|13
|Başakşehir FK
|12
|4
|3
|5
|18
|18
|15
|0
|14
|Çaykur Rizespor
|12
|4
|3
|5
|17
|20
|15
|-3
|15
|Antalyaspor
|12
|3
|5
|4
|12
|16
|14
|-4
|16
|Sivasspor
|11
|2
|5
|4
|9
|12
|11
|-3
|17
|Gençlerbirliği
|11
|3
|2
|6
|9
|17
|11
|-8
|18
|Kayserispor
|11
|2
|4
|5
|6
|12
|10
|-6
|19
|BB Erzurumspor
|12
|2
|3
|7
|11
|21
|9
|-10
|20
|MKE Ankaragücü
|11
|2
|2
|7
|13
|19
|8
|-6
|21
|Denizlispor
|11
|1
|3
|7
|10
|21
|6
|-11
Süper Lig 13. hafta Fikstür sonuçları
|18.12.2020
|Fatih Karagümrük
|2-1
|Galatasaray
|19.12.2020
|Gaziantep FK
|3-1
|Fenerbahçe
|19.12.2020
|Yeni Malatyaspor
|2-0
|Kasımpaşa
|19.12.2020
|Göztepe
|0-1
|Hatayspor
|19.12.2020
|Trabzonspor
|2-1
|Çaykur Rizespor
|20.12.2020
|Beşiktaş
|BB Erzurumspor
|20.12.2020
|Denizlispor
|Alanyaspor
|20.12.2020
|Gençlerbirliği
|MKE Ankaragücü
|21.12.2020
|Antalyaspor
|Kayserispor
|21.12.2020
|Konyaspor
|Sivasspor