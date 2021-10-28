Türkiye'nin en sevilen spor dalı olan futbolda heyecan Süper Lig karşılaşmaları ile hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda ligin 11. haftasında lider Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Gülen tarafın kim olacağı merak edilen bu Karadeniz derbisi futbolseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Taraftarlar internette Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linki arıyor. Maçın canlı yayın linki haberimizde...

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı 29 Ekim 2021 Cuma bugün oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı izlemek için Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BEİN SPORTS 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 1'i izlemek için Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 1 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.