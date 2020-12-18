Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde bu hafta oynanacak olan tüm maçların detaylarını haberlerimizde bulabilirsiniz. 13. haftada karşılaşacak olan Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçına dair merak edilenleri bu haberimizde yanıtladık. Bu sezon, ligde 12 maça çıkan Trabzonspor, 14 puanla ligin 14. sırasında bulunuyor. Çaykur Rizespor ise 11 maçta 15 puan toplayarak 13. sırada yerini aldı. Peki, Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TRABZONSPOR-RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ve Çaykur Rizespor arasında oynanacak olan 13. hafta maçı, 19 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Medical Park Stadı'nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem, Ali Şansalan yönetecek. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Ali Saygın Ögel üstlenecek. Mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının da yayıncısı beIN SPORTS. Bu karşılaşmayı Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen takip edebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ