Türkiye'nin en sevilen spor dalı olan futbolda heyecan Süper Lig karşılaşmaları ile hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda ligin 11. haftasında lider Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Gülen tarafın kim olacağı merak edilen bu Karadeniz derbisi futbolseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı 29 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Mert Güzenge görev alacak.