Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlandı
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.Bordo-mavili...
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takım, idmanın ardından kampa girdi.
Trabzonspor, yarın saat 17.00'de Medical Park Stadı'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Kaynak: AA
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