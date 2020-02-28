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Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlandı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.Bordo-mavili...

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlandı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım, idmanın ardından kampa girdi.

Trabzonspor, yarın saat 17.00'de Medical Park Stadı'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Kaynak: AA




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